Laszlo Dioszegi, primul interviu premium de când a intrat în fotbal l-a dat pentru FANATIK: “Acesta este visul meu!”

Atunci, reușea surpriza și obținea calificarea în play-off. Iar traiectoria echipei covăsnene a fost ascendentă. În 2020 echipa a jucat finala Cupei României, iar la finalul sezonului 2021, Sepsi a obținut prima calificare din istorie în cupele europene.

Laszlo Dioszegi, primul interviu premium de când a intrat în fotbal l-a dat pentru FANATIK

Pe data de 12 mai 2019, reporterii FANATIK din orașul cu 50.000 de locuitori. Discuţia a venit la o zi de la meciul din play-off dintre Sepsi şi FCSB, câştigat de roş-albaştrii cu 5-1 la Sfântu Gheorghe.

Era duminică dimineaţa, la ora 08:30 când patronul lui Sepsi era la brutărie la treabă. La doar câteva ore de la “umilinţa” cu FCSB. Patronul lui Sepsi a povestit atunci pentru FANATIK care este filozofia lui în fotbal, clarificând şi situaţia banilor veniţi de la guvernul maghiar. Vă prezentăm cele mai interesante declaraţii ale patronului de la Sepsi în primul interviu premium de când a intrat în fotbal:

despre buget: “El este foarte bine structurat. Apare și pe site. Am avut 4,5 milioane de euro. Ce s-a vehiculat sunt niște aberații. Dacă aveam atâția bani, ne băteam la titlu”

despre banii veniţi de la guvernul Ungariei: “Niciun cent nu vine de la guvernul Ungariei. Nicio echipă nu poate fi plătită de guvernul unei țări. Federația Maghiară de Fotbal împreună cu Ministerul Dezvoltării din Ungaria au niște proiecte pentru infrastructură în România, în Serbia, în Slovacia. Noi am depus un proiect când am auzit chestia asta și proiectul nostru a fost aprobat. Proiectul presupunea construirea unei baze sportive pentru Academia de Fotbal din Sfântu Gheorghe, care este o altă entitate față de echipa mare. Normal că echipa mare poate beneficia de baza sportivă, în urma unei chirii plătite”

despre modelul lui Sepsi: “Când ajungi în grupele europene, ar trebui să ai bani pentru cel puțin 2-3 ani. Nu e masa mea și nu îmi pot da eu cu părerea. Eu vă spun acum o premieră. Dacă e să mă uit la o echipă ca model, ar fi FC Botoșani! Este o echipă care se menține la un nivel bun, a fost și în cupele europene. Este o echipă care nu are cum să intre în lupta la titlu, dar nici nu retrogradează”

“Nu cred că suntem noi o echipă care să ne permitem antrenori de nivelul lui Boloni sau Lucescu jr. Eu le-am spus și directorului sportiv și directorului general să trecem de meciul cu Steaua, că la meciul cu Astra tot pe locul 6 rămânem”, Laslo Dioszegi

despre comparaţia cu Gigi Becali: “Aia a fost o greșeală din partea cuiva care nu mă cunoaște. Eu sunt un om simplu, nu am niciun adidas de 200 de euro, niciun lanț. Mă consider exact ca orice om din galeria noastră, chiar dacă sunt patronul clubului. Comparația asta nu își are rostul. Nu m-a deranjat, fiindcă știam că atunci când voi intra în fotbal, vor fi plusuri și minusuri. Eu chiar invit pe oricine să vină să stea de vorbă cu mine și să vadă realitatea”

despre implicarea la echipă: “La noi antrenorul avea putere nu mare, ci foarte mare. Încet încet, trebuie să mergem pe o strategie în care și clubul să aducă jucători, nu doar antrenorul. Pentru că dacă pleacă antrenorul, pleacă și jucătorii”

despre echipele preferate: “De mic copil țin cu cei slabi. Eu nu țin cu Barcelona sau Real. Nu că nu îmi plac, dar țin cu echipele mici. Țin cu Huelva, de exemplu, cu ăia mai slabi, pentru că acolo este un fotbal mai adevărat, mai cu tragere de inimă”

despre “visul” său ca patron la Sepsi: “Despre câștigarea titlului… au fost Urziceni, au fost cei de la Oțelul Galați, dar știți cum se zice la noi? „O dată se face târg de câini la Sfântu Gheorghe”. Trebuie să fim realiști. Într-adevăr, visul meu ar fi ca un singur meci să prind din postura de conducător la Sepsi să jucăm contra unei echipe din străinătate. Nu contează de unde. Știi că ai ieșit pe un fotbal la care visează toate echipele să o facă”

50.000 de locuitori are oraşul Sfântu Gheorghe

2011 este anul în care s-a înfiinţat Sepsi