Laszlo Dioszegi, reacție surpriză după Rapid – Sepsi 2-2. „Nu mă așteptam, sincer. E un pic de amărăciune”. Mesaj pentru Șucu

Laszlo Dioszegi a avut o reacție surprinzătoare după ce Sepsi a remizat cu Rapid, 2-2, în etapa a patra a campionatului. Acționarul grupării din Covasna a ținut să le mulțumească suporterilor din Giulești și lui Dan Șucu pentru primire.

Laszlo Dioszegi, mesaj special pentru Dan Șucu și galeria Rapidului

Sepsi a plecat cu un punct din Giulești, . Însă, după cum a remarcat și Laszlo Dioszegi, în direct la FANATIK SUPERLIGA, oaspeții au scăpat victoria printre degete.

Mulțumit de remiză, acționarul covăsnenilor a ținut neapărat să transmită un mesaj de mulțumire către galeria Rapidului și Dan Șucu. Laszlo Dioszegi a felicitat cele două părți pentru modul în care Sepsi a fost primită la București și pentru că suporterii prezenți pe stadion nu au scandat împotriva jucătorilor din Sfântu Gheorghe.

„Asta e frumusețea fotbalului. Câteodată, nu ocaziile înscriu golurile. Putem să spunem că a fost cel mai bun meci, 72% posesie înseamnă foarte mult, mai ales în Giulești. Suporterii erau avântați, voiau să câștige stadionul.

Chiar, înainte să vorbim despre orice, vreau să-l felicit pe domnul Șucu pentru primire și pe galeria Rapidului care a fost la înălțime. Au scandat numai pentru echipa Rapid și vreau să-l felicit, au fost extraordinari. Nu am auzit nimic pentru echipa noastră, sunt niște suporteri extraordinari.

Și băieții s-au dăruit 100%, au jucat și pentru Matei, care din păcate a putut urmări partida din fața televizorului. Au vrut să demonstreze că nu este adevărat ce se spune, că nu avem o condiție fizică foarte bună.

Eu înaintea partidei am spus că dacă facem un X sunt mulțumit. Acum, după meci, putem spune că sunt mulțumit, dar un pic de amărăciune este în mine. Dacă eram puțini mai atenți puteam pleca cu 3 puncte”, a declarat Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, analiză dură după Rapid – Sepsi 2-2: „Haosul se adâncește!”

Prestația elevilor lui Neil Lennon l-a dezamăgit și pe Horia Ivanovici. Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA este de părere că Dan Șucu trebuia să ia măsuri rapid pentru a redresa corabia în Giulești, altfel, riscă să piardă play-off-ul în acest sezon.

De asemenea, Horia Ivanovici a mărturisit că în timpul meciurilor. Și că, aproape de fiecare dată, ele nu aduc un plus în jocul echipei.

„Nu vezi nimic, nu ai nicio speranță în jocul Rapidului. Habar nu ai… Știți ce mai lipsește? Vă spun eu ce mai lipsește la Rapid… Rrahmani să joace fundaș central! Eu aștept cu mare interes asta, probabil că va fi mutarea la meciul cu Gloria Buzău. Asta va fi mutarea… Prin minutul 60, Rrahmani va fi retras fundaș central la meciul de la Buzău.

Nu are sens să ne ferim de cuvinte, Rapidul arată rău. Domnul Șucu trebuie să facă imediat ceva. Noi am stat, am încercat să găsim timp, dar problema este că nu se vede nimic. Asta e problema…

Pentru că dacă vezi, de la etapă la etapă, un centimetru în plus, nu mai mult, un milimetru, să vezi ceva acolo… Da, e un progres, să avem timp, mai vedem până în iarnă ce se întâmplă. Trebuie omul să aibă timp să-și implementeze ideile, înțeleg jucătorii mai greu… Toată lumea înțelege asta, de la patron și ultimul suporter până la noi, așa-zișii analiști care băgăm bățul prin gard. Că de aia facem emisiune.Și atenție, o să discutăm pe șleau! Ce poți să spui despre meciul cu Sepsi? Că a fost unul ok pentru Rapid? Râde lumea de noi… Cam prea multe accidente.

Dar știți ce văd eu? Centimetru cu centimetru, ca să nu spun metru cu metru, haosul se adâncește. Îl aștept pe Rrahmani fundaș central la meciul cu Buzăul. Da, știu, sună a scenariu SF. Dar nu mai înțelegi nimic… Nu a înțeles nimeni nimic nici din schimbările de luni seara Nu poate să vină Sepsi și să te domine”, este analiza dură a situației de la Rapid făcută de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

