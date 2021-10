Laszlo Dioszegi se teme că Sepsi ar putea retrograda: „Suntem sub orice critică!”

Patronul covăsnenilor nu a fost deloc mulțumit de felul în care echipa sa a arătat în duelul cu CFR Cluj, pierdut cu 2-0, partidă în care Sepsi a avut un om în plus pe finalul reprizei secunde, după eliminarea lui Bordeianu.

Laszlo Dioszegi și-a criticat dur jucătorii, spunând că echipa este sub orice critică, în condițiile în care nu există nicio problemă la echipă, după cum susține.

Laszlo Dioszegi se teme că Sepsi ar putea retrograda

a fost nervos după înfrângerea cu CFR Cluj, recunoscând că îi este teamă ca nu cumva echipa sa să retrogradeze: „Nu cred că mai prindem CFR Cluj atât de slabă cum am prins-o azi.

ADVERTISEMENT

A doua repriză nu am trimis niciun șut pe poartă, a fost sub orice critică. Am încredere în Cristiano Bergodi.

Din etapa trei, putem spune liniștiți că nu mai jucăm nimic. În primele două etape aveam patru puncte și ne gândeam la play-off, acum ne gândim să nu retrogradăm”.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a impus pe teren propriu împotriva lui Sepsi, scor 2-0, golurile campioanei României fiind marcate de Rachid Bouhenna și de către Emmanuel Culio.

„Ar fi stupid să vorbim de play-off!”

și a spus că este „stupid” ca cineva să se gândească la play-off, amintind de faptul că nu există nicio problemă financiară la echipă și nu înțelege de ce jucătorii nu evoluează ca în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„Ar fi stupid să vorbim de play-off. Nu e nicio problemă la club sau nu știm noi cel puțin. Nu știu ce e în capul jucătorilor, dar nu sunt probleme din ce știu eu.

Am jucat foarte, foarte slab, nu recunosc echipa”, a mai spus Laszlo Dioszegi, la TV .

ADVERTISEMENT

Sepsi ocupă locul 14 în campionat, cu 10 puncte acumulate în primele 13 etape, cu două puncte peste Dinamo, penultima echipă din Liga 1.

Sepsi a obținut o singură victorie în Liga 1, chiar în prima etapă, în duelul cu Academica Clinceni, „lanterna roșie” din Liga 1, impunându-se cu 2-0.