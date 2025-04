Laszlo Dioszegi, șocat de Dorinel Munteanu la Sepsi OSK: „Nu antrena fazele fixe! Toți jucătorii mi-au spus că nu îl mai vor”

Patronul clubului,Laszlo Dioszegi, a vorbit despre strategia defectuoasă pe care neamțul a încercat să o implementeze. Jucătorii au cedat, pur și simplu, fizic, și s-a ajuns la demitere.

Dorinel Munteanu a rămas din nou fără echipă

S-a dovedit, însă, că la Sepsi această strategie nu a funcționat. În plus, omul numărul unu de la echipă, Laszlo Dioszegi, s-a plâns de faptul că tehnicianul a neglijat fazele fixe.

Chiar jucătorii de la Sepsi au fost cei care s-au plâns de antrenamentele propuse de Dorinel Munteanu. Sepsi a avut de suferit la fazele fixe. Jucătorii nu au știut cum să atace și cum să se apere, iar rezultatele negative au venit în serie.

„În joc a fost viața clubului nostru, iar dacă mai continuam cu Dorinel Munteanu, după ce am avut discuțiile cu jucătorii, simțeam că mai avem șanse zero de salvare de la retrogradare. Aveți dreptate cu întrebarea în legătură cu faptul că Dorinel Munteanu nu antrena fazele fixe. Eu am asistat la unele antrenamente și mi s-a părut ciudat că Dorinel nu lucrează așa ceva.

Însă, ulterior, jucătorii mi-au transmis că dânsul nu lucrează sub nicio formă acest lucru în ciclul său săptămânal de pregătire. La meciul cu Oțelul am primit gol dintr-un corner. Domnul Dorinel poate să spună ce vrea el despre noi, dar eu nu mă joc cu acest club. Ce voia domnul Dorinel Munteanu să mai facem? A avut 1 punct în 5 etape”.

„Dumnezeu îmi e martor! Nu e mai important pentru mine față de viața și destinul acestui club”

„Cât credea că o să mai meargă fără rezultate? Iar, în plus față de acest lucru, aproape toți jucătorii dintre cei 26 mi-au spus că nu îl mai vor la echipă și nu mai pot lucra cu el. E clar că dânsul are o problemă, nu? A fost foarte normal să purtăm discuții cu jucătorii în lipsa domnului Dorinel Munteanu. Dacă el era de față, sunt convins că niciun jucător nu avea curajul să ne spună adevărul despre cum lucrează el.

Nimeni nu era nebun să iasă în față și să vorbească despre antrenor cu el în mijlocul lor. Noi am considerat că e mai bine să purtăm discuțiile cu jucătorii fără Dorinel Munteanu de față. Când am văzut că nu mai are niciun fel de susținere din partea jucătorilor, atunci mi-am dat seama că riscăm să nu mai facem niciun punct. Că e bine, că e rău că am renunțat la domnul Dorinel Munteanu, vom vedea după aceste ultime trei etape.

Dar Dumnezeu îmi e martor că am încercat și varianta să renunț la el. Nu mai avea niciun argument să rămână la echipă. Jucătorii nu l-au mai vrut, dar nici cu un punct din 5 meciuri el nu mai putea să continue la Sepsi. Și vă repet încă o dată: nu exersa la antrenamente fazele fixe. Îl voi respecta în continuare, dar el nu e mai important pentru mine față de viața și destinul acestui club”, a explicat Laszlo Dioszegi, conform .