Sport

Laszlo Dioszegi, strigăt disperat după ce Sepsi a pierdut finanțarea de la Budapesta: „Avem nevoie de finanțare!”

Traian Terzian
11.10.2026 | 21:41
Laszlo Dioszegi strigat disperat dupa ce Sepsi a pierdut finantarea de la Budapesta Avem nevoie de finantare
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Laszlo Dioszegi (54 de ani), îngrijorat din cauza situației financiare de la Sepsi după ce guvernul de la Budapesta a oprit finanțarea. Sursă foto: Bogdan Balas/SPORT PICTURES
Laszlo Dioszegi (54 de ani) a mărturisit că Sepsi se confruntă cu o situație disperată. Ce se întâmplă la gruparea covăsneană după ce guvernul de la Budapesta a oprit finanțarea.
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Sepsi a pierdut o finanțare de 2.000.000 de euro după schimbările survenite la conducerea guvernului de la Budapesta. În aceste condiții, Laszlo Dioszegi a recunoscut că în perioada următoare va fi nevoie de investiții importante.

Laszlo Dioszegi cere ajutor după ce Sepsi nu mai primește finanțare de la Budapesta

Patronul lui Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a precizat că în acest moment toate plățile sunt la zi, însă a explicat că în maxim două luni de zile va fi nevoie de investiții pentru ca activitatea să poată continua la același nivel.

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”În momentul de față suntem cu salariile la zi, cu primele la zi, dar avem nevoie de finanțare. În maximum două luni avem nevoie de finanțare. Acum e cel mai greu moment al clubului, dar asta e.

Nu am negat, am primit pentru academie și pentru stadion niște bani de la guvernul Ungariei pe care în momentul de față nu îi primim. Două milioane de euro primeam pentru academie si îngrijirea stadionului, dar nu era o sumă fixă.

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O dată 1,5, o dată două milioane. Acum trebuie să scoatem bani de la echipa mare pentru a pune la juniori. Avem 21 de echipe la juniori, dintre care cinci la fete. În momentul de față, nu știm. Nu vreau să spun prostii, în momentul e față avem nevoie de investitori, de sponsori”, a declarat Laszlo Dioszegi, într-o intervenție avută la emisiunea Digi Sport Matinal.

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Dioszegi caută sponsori pentru Sepsi

Schimbarea politică din Ungaria a afectat din plin cluburile Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și Csikszereda. Noul premier de la Budapesta, Peter Magyar, s-a arătat nemulțumit de finanțarea unor entități sportive din afara țării și a decis să oprească robinetul.

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În vară, imediat după ce echipa sa a revenit în SuperLiga, Laszlo Dioszegi a mărturisit că este pregătit să se retragă de la Sepsi dacă va veni un investitor puternic. Însă, deocamdată, situația este neschimbată la gruparea covăsneană.

În urmă cu două luni, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la Sfântu Gheorghe a explicat că este în căutarea unui sponsor care să vină cu bani și să ajute echipa și a mărturisit că nu s-a gândit să meargă în audiență la noul premier al Ungariei, Peter Magyar.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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