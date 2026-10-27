Laszlo Dioszegi taie în carne vie după Sepsi – U Craiova 0-5. Ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă

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Campioana U Craiova a făcut instrucție cu nou promovata Sepsi și s-a impus cu 5-0. Însă, nu scorul a fost neapărat cel care l-a scos din minți pe Laszlo Dioszegi (54 de ani), ci atitudinea jucătorilor. Iar omul de afaceri a anunțat că nu mai acceptă astfel de comportament.

Laszlo Dioszegi, măsuri drastice după Sepsi – U Craiova 0-5

Extrem de supărat din cauza înfrângerii fără apel din , patronul lui Sepsi a amenințat că va lua o serie de măsuri, însă a asigurat că antrenorul Ovidiu Burcă va continua pe banca formației covăsnene.

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”Universitatea Craiova este mult peste noi, problema a fost de atitudinea jucătorilor, de dăruirea lui. A fost cel mai slab al echipei de 15 ani încoace. O singură dată am pierdut cu 5-0, cu Botoșani. Echipa a recidivat.

La Botoșani, ok, nu am avut ocazii, dar am încercat ceva. Dar acum? Un corner? Asta spune mult. Am discutat cu antrenorul, cu jucătorii, am tras un semnal de alarmă.

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Așa nu mai merge. Sincer vă spun, trebuie să luăm măsuri, că așa nu mai merge. Neapărat trebuie să discut cu colegii, trebuie să facem ceva, aici nu e vorba de demiterea antrenorului, să nu vă gândiți la așa ceva. Avem un meci la Galați, apoi jucăm cu Voluntari, dacă din cele două meciuri nu scoatem puncte, atunci cu cine o să scoatem?”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru .

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Le-a pus gând rău jucătorilor

Întrebat dacă intenționează să se despartă de anumiți jucători în perioada de mercato de iarnă, oficialul grupării din Sfântu Gheorghe a răspuns pozitiv, însă a explicat că fotbaliștii, de obicei, nu vor să plece dintr-un loc unde le este bine financiar.

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”Știți cum e cu jucătorii, dacă ar depinde de mine, da, dar jucătorii când se simt într-un loc călduț, nu prea vor să plece. Ei pentru bani rămân aici și o să stea tot așa cum stau și alții.

Când faci un contract nu știi ce jucător e, doar ce ai văzut la echipa la care a fost, nu știi caracterul jucătorului. E foarte greu la fotbal. Cine nu vrea să joace fotbal, din inimă… dacă atâta putem, atâta putem, doar să văd că se dăruiesc pentru echipă, n-am văzut.

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E inexplicabil. Primele etape am jucat foarte bine, dar ultimele șase meciuri… execrabil. Nu înțeleg cum o echipă poate avea asemenea fluctuații. A venit Craiova și ne-a dat o lecție de fotbal pe care nu o vom uita prea curând”, a spus Laszlo Dioszegi.

Clasament SuperLiga

După eșecul umilitor din întâlnirea cu U Craiova, Sepsi a rămas cu 14 puncte și se află pe locul 12 în SuperLiga, primul care asigură salvarea directă de la retrogradare.