Laszlo Diozegi nu îl regretă pe Bergodi: „Vrem ca Ciobi să îl depășească”

Laszlo Dioszegi a reușit să aducă la Sfântu Gheorghe al patrulea trofeu în mai puțin de doi ani, împotriva echipei lui Gică Hagi.

Laszlo Dioszegi, în culmea fericirii după ce Sepsi a luat Supercupa: „Vom avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru podium”

Laszlo Dioszegi a fost extrem de euforic după victoria împotriva lui Farul de la Ploiești: „Nu am cuvinte să descriu cum mă simt. Într-un an și două luni am adus patru trofee. Nu eu, jucătorii, fostul antrenor și Ciobi.

Nimeni nu s-a gândit vreodată că Sf. Gheorghe va ajunge în prima ligă, apoi că vom aduce 4 trofee. Cred că nici nu mai putem vorbi de vise, e realitatea acum”.

Unitatea este poate detaliul care a făcut diferența la Sepsi: „Secretul e munca și pot să spun că suntem o familie de când am înființat clubul. Seriozitatea și cuvântul dat, astea sunt secretele. Am ales niște jucători care vor să joace fotbal, care vor trofee”.

Patronul covăsnenilor e convins că Sepsi va fi mult mai mult decât o nucă tare în acest sezon: „Să trecem la titlul, în niciun caz. Dar avem forța să intrăm în play-off, apoi se poate întâmpla orice. Suntem realiști, dar suntem o echipă destul de bună, anul acesta vom avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru podium”.

Laszlo Dioszegi, mesaj clar: „Am meritat victoria”. Ce spune de antrenorul Liviu Ciobotariu”

Chiar dacă niciuna dintre cele două echipe nu au strălucit, Laszlo Dioszegi e de părere că Sepsi a fost echipa mai bună: „Am vrut să începem cu dreptul, a fost un meci de luptă. S-a văzut foarte clar, nu e niciuna dintre echipe la potențialul maxim. A fost destul de plăcut pentru suporteri, zic eu. Am meritat victoria”.

Omul de afaceri și pe suporterii care au făcut deplasarea pe „Ilie Oană”: „Vreau să felicit suporterii noștri. În iulie, oamenii merg la mare. Ai noștri au venit la Ploiești! Au susținut echipa până în ultimul minut. Contează foarte mult. De Ciobi cum să nu fiu mulțumit? În vestiar e o atmosferă superbă. S-a văzut cât au alergat, merită felicitări din partea tuturor!”.

În privința fostului antrenor al echipei, Dioszegi e convins că va merge în Giulești: „Chiar îi doresc succes domnului Bergodi. S-au vehiculat multe, dar noi am avut o relație de prietenie. El a vrut o provocare mai mare. După meciul de vineri, să aibă mai mult succes. Noi vrem să debutăm cu dreptul.

Nu cred, știu sigur că merge la Rapid. Nu mai este niciun dubiu, deja este la Rapid. Îi doresc succes, este antrenorul cel mai de succes din istoria scurtă. Vrem ca Ciobi să îl depășească”.