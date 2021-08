Latovlevici dă cărţile pe faţă: “Camora e aici de 100 de ani. Ştiam de ce am venit”

Eliminată din Liga Campionilor după o dublă infernală cu elvețienii de la Young Boys Berna (2-4 la general), CFR Cluj și-a refăcut moralul în campionat, printr-o victorie pe teren propriu, , în fața Farului.

Deși dacă nu a evoluat în această partidă, căpitanul Mario Camora va fi titular împotriva sârbilor de la Steaua Roșie Belgrad. A spus-o răspicat chiar Iasmin Latovlevici, omul care l-a suplinit cu succes în compartimentul defensiv al ardelenilor.

Prima manșă a se va disputa marți, 17 august, de la ora 22:00, pe terenul celei mai importante echipe din țara vecină, în timp ce returul din Gruia este programat o săptămână mai târziu.

Iasmin Latovlevici, discurs ferm după victoria cu Farul. Nu „vânează” postul lui Mario Camora

„Suntem bucuroși că am câștigat și acest meci. Am fost cât pe ce să ne încurcăm pe final, dar cel mai important e că am câștigat și că mergem bine la Belgrad să pregătim meciul care urmează.

Să nu mă mai întrebi de frică. Nu mă interesează ce mă așteaptă. Indiferent cu cine intru în teren, vreau să-l calc în picioare. Singurul care poate să-mi pună probleme sunt eu, dacă nu sunt concentrat.

În rest, ce poate să fie. Am întâlnit atâtea lucruri în carieră, am avut atâtea momente superbe cu Steaua, i-am călcat pe toți pe cap și asta vreau să fac și aici. Am plecat de la CFR, dar m-a întors Marian (n.r. Copilu).

Mi-a zis să mă gândesc, simțeam că pot să mai joc și era greu dacă nu împărțeam meciurile, dar când am venit am spus că nu vin să-i iau locul lui Camora. El e căpitan, stă aici de 100 de ani, am venit să-l ajut, să se odihnească. 100% va juca în meciul cu Steaua Roșie și trebuie să fie proaspăt.

E nevoie de o altă concentrare și de o altă abordare. Cei care au jucat afară știu că acolo pasa e pasă, alunecarea e alunecare, nu mai stă nimeni, trebuie să gândești repede.

În Liga 1, nivelul nu e neapărat slab, dar un pic mai scăzut. Afară e altă mentalitate, jucătorii se pregătesc altfel. Antrenamentul e vizibil, există, nu sunt semi-profesioniști”, a declarat Iasmin Latovlevici la .

Debeljuh, avertisment înaintea duelului cu Steaua Roșie Belgrad: „Va fi foarte greu”

Marcatorul unicului gol al meciului cu Farul, după o gafă impardonabilă comisă de portarul Aioani, Gabriel Debeljuh s-a declarat încântat de reușită, dar a ținut să tragă și un puternic semnal de alarmă înaintea duelului din play-off-ul Europa League.

„Prima repriză a fost foarte bună! Am jucat foarte bine, ne-am creat multe ocazii, puteam să marcăm mai multe goluri. În repriza a doua am coborât puţin, pentru că eram obosiţi, am jucat la trei zile, dar importantă este victoria.

Cinci meciuri, cinci victorii. Este important să câştigăm pentru că la CFR e doar despre victorie. Pentru mine este mai greu, pentru că îi avem pe Omrani şi Alibec şi antrenorul schimbă de fiecare dată şi nu am prea mult timp să joc, dar important e când joci să dai tot pentru echipă.

O să fie foarte greu pentru că suporterii sunt foarte puternici, sunt printre cei mai fanatici suporteri din lume, vom vedea. Veţi vedea, va fi foarte greu”, a explicat atacantul croat.