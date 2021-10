Latovlevici, după eliminarea lui Dinamo din Cupă: „Majoritatea echipelor din Liga 1 nu aleargă cât ar trebui. Nu știu de ce”

Dinamo a bifat al patrulea meci cu Mircea Rednic în calitate de antrenor principal, dar tot nu știe care este gustul victoriei. În cele trei partide de campionat, echipa alb-roșie a obținut două remize, ambele pe teren propriu (2-2 cu UTA și , fiind egalată de fiecare dată în secundele de prelungire) și a fost învinsă de Gaz Metan, în deplasare (2-1).

FC Argeș, echipă total schimbată față de meciul precedent

Meciul din optimile Cupei României de pe teren propriu, cu FC Argeș, prevestea o victorie a gazdelor, mai ales că antrenorii Mihai Ianovischi și Andrei Prepeliță au schimbat aproape în totalitate garnitura, față de partida din runda precedentă, câștigată cu 2-0 pe terenul lui FC Voluntari.

Gazdele au deschis scorul în minutul 49, prin Țîră, după o pasă prinre trei adversari a lui Torje și lucrurile erau pe făgașul normal. Numai că în minutul 77 același Torje a fost deposedat în careul advers, a urmat un comntraatac al oaspeților, iar Ișfan a marcat pe sub Eșanu.

Calificare la exact 14 ani de la decesul lui Dobrin

Și, în minutul 90+3, când toată lumea se pregătea de prelungiri, Latovlevici a șutat din întoarcere, de lângă Nica, Eșanu a respins în lateral, iar Dumitru a marcat golul care a dus FC Argeș în sferturi. La exact 14 ani de la decesul marelui Nicolae Dobrin.

După meci, Latovlevici, , a recunoscut că îi pare rău pentru situația în care a ajuns Dinamo, chiar dacă vreme de cinci sezoane, între 2010 și 2015, a jucat la Steaua (actuala FCSB).

„Vorbeam cu Gabi Torje, parcă are ceva stadionul ăsta, mi-a fost dor. Atâția ani nu l-am văzut. De dragul fotbalului românesc și al spectacolului, echipa asta trebuie să fie mai bine.

Pentru “Lato”, Dinamo rămâne o echipă de tradiție

Chiar dacă am jucat la Steaua și va rămâne rivalitatea asta tot timpul. Eu cred că, pentru spectacol, ar fi bine ca și ei să fie mai sus.

Vreau doar să câștig. E o senzație OK când câștig, indiferent împotriva cui. Mai speram să câștigăm. I-am văzut și cum aleargă și nu cred că sunt la un nivel fizic foarte bun.

Nu mai puteau să alerge. Oricum, majoritatea echipelor din Liga 1 nu aleargă cât ar trebui. Nu știu de ce.

Pe Dinamo o privesc ca pe o echipă de tradiție. E un sentiment foarte ciudat să vezi echipele astea mari în situații dificile, să se redreseze, să se recalibreze. Mircea Rednic are un CV bogat, și ca jucător, și ca antrenor.

E frustrant să pierzi, e greu și pentru dânsul, sunt convins, cu jucători care n-au câștigat mare lucru“, a spus Iasmin Latovlevici.

Prepeliță le cere lui Latovlevici și colegilor lui să joace în… spațiu

„E plăcut să câștigi în ultimul minut, dar cred că am făcut un joc bun. Am avut încredere în toți jucătorii. Am avut câteva oportunități de a marca, dar nu am făcut-o. Avem jucători tehnici, jucători de viteză, le cer tot timpul să joace în spațiu.

Câteodată înțeleg, câteodată nu. Am strigat la Dumitrașcu când și-a întors mingea a doua spre careu, să îl joace pe Lato, a înțeles. Dumitru a fost unde trebuia.

Ne așteaptă un meci greu, cu FCSB, în campionat. Au fost aceste probleme, dar cred că ei sunt bine fizic. Am mai avut un meci de genul ăsta, acum un an jumate sau doi ani, când au avut o echipă venită după COVID și ne-au bătut cu 3-0. O să tratăm cu seriozitate și sperăm să obținem ceva”, a declarat, la rândul lui, Andrei Prepeliță.