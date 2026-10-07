Latura mai puțin cunoscută a lui Lionel Messi. Gesturile superbe făcute de-a lungul timpului pentru angajații federației și relațiile cu tinerii colegi

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Lionel Messi (39 de ani) s-a retras miercuri noapte din naționala Argentinei, , desfășurat în jurul meciului amical Argentina – Benin, disputat pe „El Monumental” din Buenos Aires, stadionul lui River Plate. Decorul a fost unul, în mod firesc de altfel, extrem de emoționant.

Care este latura mai puțin cunoscută a lui Lionel Messi

În acest context, jurnaliștii argentinieni de la au adus în prim-plan o latură mai puțin cunoscută de către publicul larg a starului de la Inter Miami, dar știută foarte bine de către coechipierii avuți de el de-a lungul timpului, în primul rând la echipa națională, dar nu numai, dar și de către cei din staff-urile tehnice și chiar și de către angajații Federației Argentiniene de Fotbal.

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Este vorba bineînțeles despre latura umană a lui Messi, cea din spatele geniului fotbalistic. Mai exact, sursa citată a amintit în contextul retragerii superstarului sud-american de la naționala Argentinei că de-a lungul anilor au existat mai multe momente în care el a făcut gesturi extrem de frumoase pentru angajații Federației, și nu numai, în diferite contexte, chestiuni care însă nu au fost foarte mediatizate la momentele respective.

Dezvăluiri emoționante făcute în contextul retragerii lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

În primul rând, ar fi vorba despre faptul că a intervenit la un moment dat pentru ca respectivii să își primească salariile restante. De asemenea, în jurul unui Crăciun el a trimis două camioane pline cu electrocasnice și alte cadouri, care au fost puse ulterior „la bătaie” la o tombolă organizată printre angajații AFA.

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De asemenea, în materialul respectiv se face referire și la faptul că Messi a avut întotdeauna, și are în continuare bineînțeles, relații foarte strânse cu tinerii jucători din lotul naționalei Argentinei, cum ar fi în prezent Nico Paz sau cum au fost în trecutul apropiat Enzo Fernandez și Julian Alvarez. Așadar, despre el se spune că i-a ajutat mereu pe aceștia să se simtă în largul lor la acțiunile de la prima reprezentativă. În concluzie, Lionel Messi este prezentat de către jurnaliștii argentinieni drept „un căpitan grozav, o ființă umană minunată și un supererou fără pelerină”, deci un om recunoscut în primul rând pentru lipsa sa de egoism.