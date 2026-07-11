Lăudat de Donald Trump, Harry Kane a făcut o mărturisire incredibilă: „M-a invitat”

ADVERTISEMENT

Donald Trump (80 de ani), a ținut să-l felicite pe Harry Kane (32 de ani) pe rețelele sociale la scurt timp după ce Anglia a învins Mexicul cu 3-2 și a avansat în sferturile Cupei Mondiale, iar președintele Statelor Unite a dezvăluit apoi că a jucat golf cu fotbalistul englez. La conferința de presă premergătoare meciului cu Norvegia, fotbalistul lui Bayern a confirmat acest aspect.

Harry Kane a jucat golf cu Donald Trump

Harry Kane a punctat din penalty în meciul cu Mexic din optimile Cupei Mondiale, câștigat de Anglia cu 3-2, și a ajuns la 6 reușite la acest turneu final. O reacție neașteptată a venit din partea președintelui american Donald Trump. „Englezul Harry Kane este un jucător foarte bun!”, a postat acesta pe platforma sa, Truth Social. O zi mai târziu, Trump a vorbit din nou despre fotbalistul lui Bayern.

ADVERTISEMENT

„Cred că Kane este un jucător foarte bun. Am jucat golf cu el și îmi place mult de el. E un jucător bun de golf. E chiar grozav”, a spus președintele SUA. Prezent la conferința de presă premergătoare , Harry Kane a confirmat cele spuse de Donald Trump. „Am jucat golf cu el în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

M-a invitat să joc, eram în Palm Beach (n.r. în statul Florida). Când te invită președintele undeva… A fost o experiență suprarealistă doar să îl cunosc și să joc golf cu el. Joacă golf foarte bine, sincer. Sper că voi putea să joc golf atât de bine când voi ajunge la vârsta lui. A fost o experiență unică. Sunt recunoscător că m-a invitat”, a declarat englezul, conform .

ADVERTISEMENT

David Beckham, prezent la antrenamentul Angliei

Naționala Angliei s-a antrenat la baza lui Inter Miami înainte de meciul cu Norvegia, care se va disputa duminică, iar David Beckham a fost prezent și vorbit cu jucătorii înainte de ședința de pregătire, aspect dezvăluit chiar de Harry Kane. „Ne-a urat noroc, după majoritatea meciurilor îmi trimite mesaje, ținem legătura. E un mare fan al Angliei, știm cu toții cât de mult a însemnat pentru el să reprezinte Anglia, să fie căpitan, să joace cum a făcut-o de fiecare dată când a purtat tricoul.

ADVERTISEMENT

A fost acolo să ne susțină. A fost plăcut să stau de vorbă cu el. Este o legendă a Angliei. Sperăm să-l facem mândru mâine”, a spus experimentatul atacant. După ce a ajuns la 14 reușite la Cupa Mondială și l-a egalat în clasamentul all-time pe legendarul german Gerd Muller.