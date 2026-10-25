Lăudat de toată lumea, Nuno Campos e avertizat de Victor Becali: ”Vor veni vremuri grele”

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După etapele scurse din actualul sezon de SuperLiga, Dinamo este formația care arată cel mai bine, din toate punctele de vedere. ”Câinii”, cu Nuno Campos (51 de ani) pe bancă, au cele mai multe puncte adunate (29), au cel mai bun atac (la egalitate cu U Craiova, 27 de goluri marcate) și cea mai bună apărare (7 goluri primite). Apreciat și lăudat de toată lumea fotbalului, tehnicianul din ”Ștefan cel Mare” e avertizat de Victor Becali (65 de ani).

Ce spune Victor Becali despre modul în care se prezintă Dinamo sub bagheta lui Nuno Campos

(49 de ani), Dinamo a fost o perioadă în pole-position pentru a prinde o cupă europeană, după mai mulți ani de secetă. Din păcate pentru alb-roșii, aceștia au pierdut barajul de Conference League cu rivalii de la FCSB, pe final de întrecere internă. Munca antrenorului croat a fost preluată din sezonul 2026 – 2027 de lusitanul Nuno Campos.

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Momentan, Dinamo se descurcă excelent pe toate fronturile. , cu doar un eșec în 12 etape. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Victor Becali a comentat parcursul echipei din ”Groapă” în această primă parte a sezonului. Impresarul nu s-a ferit din a-l lăuda pe Campos, însă a amintit și de contribuția pe care a avut-o Kopic la această structură de echipă.

”(n.r. Nuno Campos construiește bine la Dinamo) Sunt de acord. Dinamo joacă bine. Dar nu trebuie uitat nici ce a făcut Kopic la Dinamo. Fiecare are contribuția lui. Campos are o contribuție extraordinară. Dinamo joacă un fotbal frumos, dar important e să și câștigi, că degeaba joci fotbal frumos. Deocamdată, câștigă meciurile. Dinamo, în momentul acesta, arată bine”, a spus Becali.

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Portughezul de pe banca lui Dinamo, avertizat de Victor Becali: ”Vor veni vremuri grele”

Cea mai dificilă perioadă pentru Dinamo în acest sezon a fost chiar în debutul său. În etapa inaugurală din SuperLiga, la Ploiești, Nuno Campos își începea cu stângul aventura în România. Petrolul trecea de Dinamo, la limită, cu 1-0. Din acel moment, gruparea din Capitală s-a metamorfozat și nu a mai pierdut niciun meci, .

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Nicio echipă de fotbal, indiferent de valoarea ei, nu poate să ducă la nesfârșit fără pași greșiți o campanie internă. Victor Becali îl avertizează pe Nuno Campos și spune că și pentru acesta poate să apară, la un moment dat, intervale mai puțin reușite. ”Să vedem cât pot duce ritmul cei de la Dinamo. Pentru că vor veni și vremuri grele. Știți cum e, întreruperile astea competiționale, două – trei săptămâni, pe unii îi ajută, pe alții… Deocamdată poți să spui că Rapidul n-a fost dezavantajată de întreruperea recentă, nici Dinamo. FCSB-ul poate a profitat pentru că a avut o perioadă să se pregătească cu Reghecampf. Craiova nu a avut de pierdut, dar există, în multe cazuri, când unii au de pierdut”, punctează agentul de jucători.