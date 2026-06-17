Lăudat de Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland a răspuns prompt la întrebarea reporterului: „’Ești cel mai bun atacant din lume?’”

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Norvegia a început cu dreptul Cupa Mondială după 4-1 contra Irakului. Erling Haaland a ieșit la rampă cu o „dublă” la debutul în această competiție. El a reacționat ulterior și a spus ce crede despre sine însuși. Cum l-a caracterizat și marele Zlatan Ibrahimovic, fostul fotbalist suedez.

Reacția lui Erling Haaland după ce a debutat cu o dublă la Cupa Mondială

a fost al doilea meci al grupei I, după ce primul a fost câștigat de Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a reușit o „dublă” în prima repriză chiar la prima sa apariție la Cupa Mondială. După un sezon cu 38 de goluri la echipa de club, dar și cu 57 în total, acum, pentru naționala sa, el a fost întrebat după meci dacă se consideră cel mai bun atacant din lume. Norvegianul a dat dovadă de modestie, însă.

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„Aș spune că mă aflu printre cei mai buni, dar nu cred că am marcat cele mai multe goluri în acest sezon, deci nu. Din punct de vedere statistic, nu, nu sunt cel mai bun. Harry Kane și Kylian Mbappe au marcat mai multe goluri decât mine, și asta e realitatea”, a spus Erling Haaland, citat de presa internațională.

Humble Haaland 🫡 — BBC Sport (@BBCSport)

Ce a spus Zlatan Ibrahimovic despre Erling Haaland după debutul la Cupa Mondială

Prestația lui Erling Haaland, ajuns la 25 de ani, l-a impresionat chiar și pe marele Zlatan Ibrahimovic, cel care a scris istorie în tricoul unei alte țări nordice, Suedia. Fostul mare atacant a spus că Haaland dovedește în continuare că este cel mai bun și că amenință orice defensivă rivală de la acest turneu.

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„Permiteți-mi să vă spun ceva… asta se întâmplă când o mașinărie joacă fotbal. Erling Haaland nu a avut doar un debut bun… a ajuns la Cupa Mondială ca și cum ar fi deja a lui. Oamenii vorbesc despre presiune, emoții, momente importante… dar el nu simte nimic din toate acestea. În schimb, creează presiune pentru adversari.

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Când Haaland obține spațiu în fața porții, meciul este practic terminat. O dublă la debutul său la Cupa Mondială? Aceasta este o declarație. Acesta este un avertisment pentru fiecare fundaș din acest turneu. Acum oamenii vor începe să vorbească… «Este cel mai bun atacant din lume?» Eu nu vorbesc, eu arăt. Și Haaland arată!”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

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200.000.000 de euro este cota de piață a lui Erling Haaland

51 de meciuri a bifat în tricoul naționalei Norvegiei

162 de goluri a marcat până acum la Manchester City