Sport

Lăudat de Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland a răspuns prompt la întrebarea reporterului: „’Ești cel mai bun atacant din lume?’”

Norvegia a învins Irak cu 4-1 în primul meci la Cupa Mondială 2026. Erling Haaland a marcat o „dublă”, după care a reacționat. Ce a spus când a fost întrebat dacă este cel mai bun atacant din lume.
Mihai Dragomir
17.06.2026 | 11:39
Laudat de Zlatan Ibrahimovic Erling Haaland a raspuns prompt la intrebarea reporterului Esti cel mai bun atacant din lume
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Erling Haaland după debutul de senzație la Cupa Mondială. Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Norvegia a început cu dreptul Cupa Mondială după 4-1 contra Irakului. Erling Haaland a ieșit la rampă cu o „dublă” la debutul în această competiție. El a reacționat ulterior și a spus ce crede despre sine însuși. Cum l-a caracterizat și marele Zlatan Ibrahimovic, fostul fotbalist suedez.

Reacția lui Erling Haaland după ce a debutat cu o dublă la Cupa Mondială

Norvegia – Irak 4-1 a fost al doilea meci al grupei I, după ce primul a fost câștigat de Franța cu 3-1 în fața Senegalului. Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a reușit o „dublă” în prima repriză chiar la prima sa apariție la Cupa Mondială. După un sezon cu 38 de goluri la echipa de club, dar și cu 57 în total, acum, pentru naționala sa, el a fost întrebat după meci dacă se consideră cel mai bun atacant din lume. Norvegianul a dat dovadă de modestie, însă.

ADVERTISEMENT

„Aș spune că mă aflu printre cei mai buni, dar nu cred că am marcat cele mai multe goluri în acest sezon, deci nu. Din punct de vedere statistic, nu, nu sunt cel mai bun. Harry Kane și Kylian Mbappe au marcat mai multe goluri decât mine, și asta e realitatea”, a spus Erling Haaland, citat de presa internațională.

Ce a spus Zlatan Ibrahimovic despre Erling Haaland după debutul la Cupa Mondială

Prestația lui Erling Haaland, ajuns la 25 de ani, l-a impresionat chiar și pe marele Zlatan Ibrahimovic, cel care a scris istorie în tricoul unei alte țări nordice, Suedia. Fostul mare atacant a spus că Haaland dovedește în continuare că este cel mai bun și că amenință orice defensivă rivală de la acest turneu.

ADVERTISEMENT
Cum a apărut fotografia lui Nicolae Ceauşescu în chenar negru, „mort şi îngropat”,...
Digi24.ro
Cum a apărut fotografia lui Nicolae Ceauşescu în chenar negru, „mort şi îngropat”, în „Scânteia Tineretului”. Panică la Securitate

„Permiteți-mi să vă spun ceva… asta se întâmplă când o mașinărie joacă fotbal. Erling Haaland nu a avut doar un debut bun… a ajuns la Cupa Mondială ca și cum ar fi deja a lui. Oamenii vorbesc despre presiune, emoții, momente importante… dar el nu simte nimic din toate acestea. În schimb, creează presiune pentru adversari.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time...
Digisport.ro
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială

Când Haaland obține spațiu în fața porții, meciul este practic terminat. O dublă la debutul său la Cupa Mondială? Aceasta este o declarație. Acesta este un avertisment pentru fiecare fundaș din acest turneu. Acum oamenii vor începe să vorbească… «Este cel mai bun atacant din lume?» Eu nu vorbesc, eu arăt. Și Haaland arată!”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

ADVERTISEMENT
  • 200.000.000 de euro este cota de piață a lui Erling Haaland
  • 51 de meciuri a bifat în tricoul naționalei Norvegiei
  • 162 de goluri a marcat până acum la Manchester City

2.37 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „1” la meciul Norvegia – Senegal 

Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la CM 2026. Una dintre...
Fanatik
Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la CM 2026. Una dintre fanele Argentinei a devenit celebră după ce s-a bucurat la cote maxime de hat-trickul lui Leo Messi. Galerie foto și video
Antonela Roccuzzo și fiii lui Leo Messi, reacție emoționantă după ce argentinianul a...
Fanatik
Antonela Roccuzzo și fiii lui Leo Messi, reacție emoționantă după ce argentinianul a scris istorie la CM 2026: „Ești incredibil”
Bucurie fără margini în familia Universității Craiova! Oleksandr Romanchuk a devenit tată pentru...
Fanatik
Bucurie fără margini în familia Universității Craiova! Oleksandr Romanchuk a devenit tată pentru prima oară
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Adi Popa și-a anunțat plecarea de la Steaua! Vrea să semneze cu altă...
iamsport.ro
Adi Popa și-a anunțat plecarea de la Steaua! Vrea să semneze cu altă echipă din România: 'Voi continua acolo probabil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!