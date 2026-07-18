Lăudat Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 2-0, jucătorul a reacționat imediat: ”E un vis devenit realitate”

ADVERTISEMENT

Devenit noul preferat al lui Gigi Becali, Ricardo Pădurariu (19 ani) a fost titularizat pe postul de fundaș stânga la partida FCSB – FC Argeș 2-0. Jucătorul a avut o evoluție bună și a fost unul dintre remarcații patronului.

Noul jucător preferat al lui Gigi Becali, prima reacție după FCSB – FC Argeș 2-0

Imediat după , din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, Ricardo Pădurariu s-a arătat încântat de faptul că a fost lăudat de Gigi Becali și speră să fie folosit și în Conference League, acolo unde nu există regula U21.

ADVERTISEMENT

”Vrem ca fanii să ne susțină cât mai mult și sper să luăm titlul. M-am simțit foarte bine aici (n.r. – pe Ghencea), am jucat și cu Corvinul aici, am și marcat. Mi-a prins bine stadionul. Aș vrea să joc în Conference League, rămâne de văzut. E mai multă presiune aici, e alt nivel. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și să joc cât mai mult.

Nu știu ce să zic, dar e foarte bine (n.r. – că a fost lăudat de Gigi Becali). Mă bucur. Am venit aici când aveam 11 ani, e un vis devenit realitate. Ne-am bucurat, după orice meci câștigat trebuie să te bucuri. Înainte de meci am primit un mesaj de la tata, mi-a zis să joc cum știu, cum am jucat la Corvinul”, a declarat Pădurariu, conform .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, clauză uriașă pentru noul său favorit

Entuziasmat de evoluția lui Ricardo Pădurariu în jocul cu FC Argeș, Gigi Becali a anunțat că tânărul fundaș stânga nu va mai fi scos din echipa ”roș-albaștrilor” și a precizat că .

ADVERTISEMENT

”I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a spus patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

Cine este Ricardo Pădurariu

Crescut în academia ”roș-albaștrilor”, noul fundaș stânga a fost împrumutat la începutul anului 2025 la Gloria Bistrița. În vara aceluiași an s-a întors la FCSB, dar a fost împrumutat din nou, de această dată la Corvinul.

Răzvan Pădurariu a avut un sezon excelent și a contribuit din plin la promovarea hunedorenilor în SuperLiga. Evoluțiile sale au fost remarcate, iar conducerea FCSB a decis să-l păstreze în lot pentru acest sezon, fiind un fotbalist care poate să acopere și regula U21.