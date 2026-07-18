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Lăudat Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 2-0, jucătorul a reacționat imediat: ”E un vis devenit realitate”

Fosta campioană a început cu dreptul noul sezon al SuperLigii și a câștigat meciul FCSB - FC Argeș 2-0. Cum a comentat succesul jucătorul lăudat de Gigi Becali.
Traian Terzian
18.07.2026 | 11:35
Laudat Gigi Becali dupa FCSB FC Arges 20 jucatorul a reactionat imediat E un vis devenit realitate
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Noul jucător favorit al lui Gigi Becali a dat cărțile pe față după FCSB - FC Argeș 2-0. Sursă foto: colaj Fanatik
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Devenit noul preferat al lui Gigi Becali, Ricardo Pădurariu (19 ani) a fost titularizat pe postul de fundaș stânga la partida FCSB – FC Argeș 2-0. Jucătorul a avut o evoluție bună și a fost unul dintre remarcații patronului.

Noul jucător preferat al lui Gigi Becali, prima reacție după FCSB – FC Argeș 2-0

Imediat după încheierea întâlnirii din Ghencea, din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, Ricardo Pădurariu s-a arătat încântat de faptul că a fost lăudat de Gigi Becali și speră să fie folosit și în Conference League, acolo unde nu există regula U21.

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”Vrem ca fanii să ne susțină cât mai mult și sper să luăm titlul. M-am simțit foarte bine aici (n.r. – pe Ghencea), am jucat și cu Corvinul aici, am și marcat. Mi-a prins bine stadionul. Aș vrea să joc în Conference League, rămâne de văzut. E mai multă presiune aici, e alt nivel. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și să joc cât mai mult.

Nu știu ce să zic, dar e foarte bine (n.r. – că a fost lăudat de Gigi Becali). Mă bucur. Am venit aici când aveam 11 ani, e un vis devenit realitate. Ne-am bucurat, după orice meci câștigat trebuie să te bucuri. Înainte de meci am primit un mesaj de la tata, mi-a zis să joc cum știu, cum am jucat la Corvinul”, a declarat Pădurariu, conform digisport.ro.

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Gigi Becali, clauză uriașă pentru noul său favorit

Entuziasmat de evoluția lui Ricardo Pădurariu în jocul cu FC Argeș, Gigi Becali a anunțat că tânărul fundaș stânga nu va mai fi scos din echipa ”roș-albaștrilor” și a precizat că îi va mări salariu și îi va pune o clauză de reziliere foarte mare.

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”I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a spus patronul FCSB.

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Cine este Ricardo Pădurariu

Crescut în academia ”roș-albaștrilor”, noul fundaș stânga a fost împrumutat la începutul anului 2025 la Gloria Bistrița. În vara aceluiași an s-a întors la FCSB, dar a fost împrumutat din nou, de această dată la Corvinul.

Răzvan Pădurariu a avut un sezon excelent și a contribuit din plin la promovarea hunedorenilor în SuperLiga. Evoluțiile sale au fost remarcate, iar conducerea FCSB a decis să-l păstreze în lot pentru acest sezon, fiind un fotbalist care poate să acopere și regula U21.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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