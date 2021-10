Laude pentru Mirel Rădoi după România – Armenia: „A început să înțeleagă că trebuie să jucăm deștept!”

Basarab Panduru consideră că selecționerul României a început să aibă o tactică mai bună de abordare a meciurilor și spune că „tricolorii” au început să joace „cu cap”.

Și Ilie Dumitrescu a apreciar felul în care jucătorii României s-au dăruit pe teren, dar mai ales pentru felul în care au reacționat atunci când nu se aflau în posesia mingii.

Laude pentru Mirel Rădoi după România – Armenia

Basarab Panduru l-a după victoria , scor 1-0 și consideră că „tricolorii” au început să joace inteligent și să .

ADVERTISEMENT

„Acum a început să înțeleagă Mirel că trebuie să joci cu cap, să joci deștept. Echipa nu avem așa cum își dorește el, dar a înțeles că trebuie să joace cu cap.

S-a văzut alt Mirel Rădoi, ancorat la realitate, ancorat la ceea ce trebuie să facă”, a spus Basarab Panduru, la TV .

ADVERTISEMENT

„E un rezultat muncit, jucătorii au dat totul pe teren”

și îi laudă pe „tricolori pentru felul în care au muncit pe teren, dar și pentru cum au gestionat momentele în care nu se aflau în posesia mingii:

„Am avut o primă repriză foarte bună, foarte solidă. Din punct de vedere fizic, am început ezitant, nu am mai controlat jocul, ei au avut posesia, dar fără ocazii mari. După, am început să mai controlăm jocul, jucătorii și-au dorit mult.

ADVERTISEMENT

Moruțan a intrat bine, Ivan a intrat bine, iar mutarea cu Nedelcu în locul lui Stanciu a fost bună și logică. Am văzut un lucru extrem de important la această generația, anume acea preocupare în recuperarea mingii”.

„E un rezultat muncit, păcat că ne puteam desprinde mai mult, trebuia să fie mai multă inteligență, pentru că de câteva ori Ianis era singur. După jocul din Germania, chiar aveam nevoie de un rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT

Ca să poți să gestionezi un rezultat, trebuie să fii acolo pe teren și să dai totul”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV .

România mai are de jucat încă două meciuri în grupa J, împotriva Islandei și împotriva Liechtensteinului, iar șase puncte în cele două partide reprezintă un loc la baraj pentru „tricolori”.