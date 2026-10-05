Laudele lui Jose Mourinho îi relansează cariera lui Andrei Rațiu! Cota lui „Sonic” a „explodat” peste noapte! Cât valorează acum fundașul

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu valorează în prezent 24 de milioane de euro, după ce site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat „grilele” fotbaliștilor lui Rayo Vallecano. În vârstă de 28 de ani, Rațiu valora „doar” 18 milioane de euro înainte de această actualizare.

Andrei Rațiu a fost lăudat de Jose Mourinho, iar asta se vede: cota lui „Sonic” a „explodat” peste noapte

Rațiu are contract până în 2030 cu Rayo Vallecano și au existat zvonuri că ar fi curtat de anumite echipe din Premier League și chiar de Barcelona. De altfel, Jose Mourinho l-a lăudat pe Rațiu după meciul direct dintre Real Madrid și Rayo. Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

ADVERTISEMENT

Mi s-a părut că era momentul să ‘închidem ușa’ (n.r. a urmat schimbarea lui Vinicius Junior cu Marc Cucurella)”, a explicat Mourinho la finalul partidei dintre Real și Rayo Vallecano. Integralist în partida de la Madrid, Andrei Rațiu a jucat timp de 98 de minute, cu tot cu prelungiri.

Imediat, agentul de jucători Giovanni Becali s-a oferit să intermedieze transferul „ . Și dacă-l vrea, nu-l ia fără mine, dacă-i român. Dacă vrea vreun român vreodată… Să-l vrea numai. O să-i dau un telefon și o să-i spun, vezi că e român. Vorbe, de vorbe, unchiul meu spunea. Vorbe, ia uite difuzorul ăla, de la 7 vorbește. Adică, faptele (n.r. – contează)…

ADVERTISEMENT

O să-ți spun la emisiunea viitoare dacă într-adevăr i se pare interesant. Plătesc clauza daca are clauză și pleacă. Ce este pentru Real să plătească 25 de milioane? A fost pe buzele unor echipe englezești”, a replicat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Specialiștii Transfermarkt sunt de părere că Andrei Rațiu valorează 24 de milioane de euro în octombrie 2026

Aceste informații au ajuns cu siguranță și la urechile specialiștilor Transfermarkt, care i-au crescut imediat cota lui Rațiu de la 18 milioane de euro la 24 de milioane. Rămâne de văzut cum se va comporta „Sonic” în meciul cu Suedia, unde în teorie are o revanșă de luat în fața fanilor.

ADVERTISEMENT

Presa din Spania scria în această vară că fundașul are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, iar englezii de la Fulham au fost aproape să o plătească. Singura problemă, formația de Premier League a vrut să facă o plată eșalonată , refuzată din start de șefii lui Rayo.

În acest moment, Andrei Rațiu este cel mai bine cotat jucător român, peste Radu Drăgușin – 16.000.000 de euro sau Dennis Man – 12.000.000 de euro. De asemenea, după plecările din această vară de la echipă, fundașul dreapta a rămas și cel mai bine cotat jucător din lotul lui Rayo. Următorul clasat este Jorge de Frutos – 12.000.000 de euro.