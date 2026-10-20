Laudele lui Jose Mourinho pentru Istvan Kovacs. Ce a spus „The Special One” despre arbitrul român înainte de Real Madrid – Leipzig

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Istvan Kovacs (42 de ani) îl va arbitra pe Jose Mourinho (63 de ani) în UEFA Champions League. „Centralul” din Carei va fi responsabil cu meciul dintre Real Madrid și Leipzig, programat miercuri, 21 octombrie 2026, de la 22:00, în etapa a 3-a. Înainte să oficieze acest duel, arbitrul român a fost lăudat de tehnicianul lusitan la conferința de presă premergătoare partidei.

Istvan Kovacs, lăudat de Jose Mourinho înainte de Real Madrid – Leipzig

După ce nu mai condusese un meci de pe data de 5 septembrie, când , scor 2-1, Istvan Kovacs a revenit în etapa a 12-a din SuperLiga, unde s-a aflat la centru în duelul Oțelul – Csikszereda (scor 1-1) și a fost din nou în centrul atenției . Pe plan european, el condusese până acum doar două meciuri din preliminariile Champions League, pentru prima dată din 2018 încoace când el nu a primit un meci în primele două etape din faza grupelor sau faza principală a acestei competiții. UEFA s-a răzgândit totuși, hotărând să îl trimită la Real Madrid – Leipzig, alături de o brigadă formată din asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitrul de rezervă, chiar fratele „centralului”, Szabolcs Kovacs. Polonezul Tomasz Kwiatkowski și belgianul Bram Van Driessche se vor afla în camera VAR.

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Jose Mourinho a fost una dintre cele mai mari voci care a reacționat în urma delegării. Cunoscut pentru criticile sale adesea acide la adresa , tehnicianul portughez nu s-a abținut și l-a pus pe Kovacs pe un piedestal înainte de partida din Champions League. La conferința de presă premergătoare partidei, „The Special One” a vorbit la superlativ despre brigada din România și despre stilul inconfundabil al lui Istvan Kovacs, subliniind că acesta impune respect absolut pe teren. „Mâine avem un arbitru căruia nu-i arde de glume, un arbitru de o calitate și personalitate extraordinare. Dă senzația, datorită personalității sale, că VAR-ul nu va avea un rol important. Sunt mulțumit să am la centru un arbitru cum este Kovacs la un meci atât de important”, a declarat Jose Mourinho în fața jurnaliștilor.

Cum l-a scos din minți Istvan Kovacs pe Jose Mourinho anul trecut

În luna august a anului trecut, Istvan Kovacs a arbitrat duelul de foc dintre Fenerbahçe și Feyenoord, în urma căruia turcii avansau în play-off-ul Champions League cu scorul general de 6-4. „Centralul” român a reușit atunci să îl înfurie pe Jose Mourinho. Totul plecase de la deschiderea de scor a olandezilor în prima repriză. Deși un jucător al formației batave comisese henț, Kovacs a lăsat legea avantajului. Ulterior, mingea a fost interceptată de portarul lui Fenerbahçe, care a luat-o în mână în afara careului, crezând că jocul fusese oprit.

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Arbitrul nu a fluierat deloc până în momentul în care portarul turcilor a luat balonul în brațe, oprind apoi imediat jocul și dictând lovitură liberă pentru olandezi. Decizia nu a putut fi întoarsă, în ciuda protestelor vehemente ale fotbaliștilor lui Fener. Olandezii au marcat din lovitura liberă obținută, iar .

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Istoricul lui Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru

Real Madrid nu este o echipă străină pentru Istvan Kovacs. Arbitrul român i-a mai condus pe madrileni pe cea mai înaltă scenă a fotbalului european (Champions League) și în sezoanele trecute. Acum, este a 6-a oară când va fi la centru într-un meci cu miză pentru echipa de pe „Santiago Bernabeu”. Iată cum au arătat precedentele dispute conduse ce „centralul” din Carei:

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