Sport

Laudele lui Jose Mourinho pentru Istvan Kovacs. Ce a spus „The Special One” despre arbitrul român înainte de Real Madrid – Leipzig

Mihai Dragomir
20.10.2026 | 20:40
Laudele lui Jose Mourinho pentru Istvan Kovacs Ce a spus The Special One despre arbitrul roman inainte de Real Madrid Leipzig
ULTIMA ORĂ
Cum l-a descris Jose Mourinho pe Istvan Kovacs. Foto: Colaj FANATIK.
Istvan Kovacs va conduce duelul de foc dintre Real Madrid și RB Leipzig în faza principală din UEFA Champions League. Cum l-a descris Jose Mourinho pe arbitrul român înaintea partidei programate pe „Santiago Bernabeu”.
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (42 de ani) îl va arbitra pe Jose Mourinho (63 de ani) în UEFA Champions League. „Centralul” din Carei va fi responsabil cu meciul dintre Real Madrid și Leipzig, programat miercuri, 21 octombrie 2026, de la 22:00, în etapa a 3-a. Înainte să oficieze acest duel, arbitrul român a fost lăudat de tehnicianul lusitan la conferința de presă premergătoare partidei.

Istvan Kovacs, lăudat de Jose Mourinho înainte de Real Madrid – Leipzig

După ce nu mai condusese un meci de pe data de 5 septembrie, când a făcut praf un Dinamo – FCSB, scor 2-1, Istvan Kovacs a revenit în etapa a 12-a din SuperLiga, unde s-a aflat la centru în duelul Oțelul – Csikszereda (scor 1-1) și a fost din nou în centrul atenției din cauza deciziilor sale. Pe plan european, el condusese până acum doar două meciuri din preliminariile Champions League, pentru prima dată din 2018 încoace când el nu a primit un meci în primele două etape din faza grupelor sau faza principală a acestei competiții. UEFA s-a răzgândit totuși, hotărând să îl trimită la Real Madrid – Leipzig, alături de o brigadă formată din asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitrul de rezervă, chiar fratele „centralului”, Szabolcs Kovacs. Polonezul Tomasz Kwiatkowski și belgianul Bram Van Driessche se vor afla în camera VAR.

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho a fost una dintre cele mai mari voci care a reacționat în urma delegării. Cunoscut pentru criticile sale adesea acide la adresa arbitrajului din La Liga, tehnicianul portughez nu s-a abținut și l-a pus pe Kovacs pe un piedestal înainte de partida din Champions League. La conferința de presă premergătoare partidei, „The Special One” a vorbit la superlativ despre brigada din România și despre stilul inconfundabil al lui Istvan Kovacs, subliniind că acesta impune respect absolut pe teren. „Mâine avem un arbitru căruia nu-i arde de glume, un arbitru de o calitate și personalitate extraordinare. Dă senzația, datorită personalității sale, că VAR-ul nu va avea un rol important. Sunt mulțumit să am la centru un arbitru cum este Kovacs la un meci atât de important”, a declarat Jose Mourinho în fața jurnaliștilor.

Cum l-a scos din minți Istvan Kovacs pe Jose Mourinho anul trecut

În luna august a anului trecut, Istvan Kovacs a arbitrat duelul de foc dintre Fenerbahçe și Feyenoord, în urma căruia turcii avansau în play-off-ul Champions League cu scorul general de 6-4. „Centralul” român a reușit atunci să îl înfurie pe Jose Mourinho. Totul plecase de la deschiderea de scor a olandezilor în prima repriză. Deși un jucător al formației batave comisese henț, Kovacs a lăsat legea avantajului. Ulterior, mingea a fost interceptată de portarul lui Fenerbahçe, care a luat-o în mână în afara careului, crezând că jocul fusese oprit.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Arbitrul nu a fluierat deloc până în momentul în care portarul turcilor a luat balonul în brațe, oprind apoi imediat jocul și dictând lovitură liberă pentru olandezi. Decizia nu a putut fi întoarsă, în ciuda protestelor vehemente ale fotbaliștilor lui Fener. Olandezii au marcat din lovitura liberă obținută, iar „The Special One” și-a ieșit din minți atunci.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României

Istoricul lui Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru

Real Madrid nu este o echipă străină pentru Istvan Kovacs. Arbitrul român i-a mai condus pe madrileni pe cea mai înaltă scenă a fotbalului european (Champions League) și în sezoanele trecute. Acum, este a 6-a oară când va fi la centru într-un meci cu miză pentru echipa de pe „Santiago Bernabeu”. Iată cum au arătat precedentele dispute conduse ce „centralul” din Carei:

ADVERTISEMENT
  • Sezonul 2025/2026: Liverpool – Real Madrid 1-0 (Etapa a patra a fazei principale)
  • Sezonul 2024/2025: Real Madrid – Manchester City 3-1 (Manșa retur a play-off-ului pentru calificarea în optimi)
  • Sezonul 2024/2025: Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2 (Etapa a treia a fazei principale)
  • Sezonul 2022/2023: Liverpool – Real Madrid 2-5 (Prima manșă a optimilor de finală)
  • Sezonul 2021/2022: Manchester City – Real Madrid 4-3 (Prima manșă a semifinalelor)
Povestea copleșitoare de viață a lui Luis Enrique, antrenorul care a reinventat PSG...
Fanatik
Povestea copleșitoare de viață a lui Luis Enrique, antrenorul care a reinventat PSG și a adus ultimul trofeu UCL la FC Barcelona
France Football va oferi în premieră „cel mai bun Balon de Aur”! Cristiano...
Fanatik
France Football va oferi în premieră „cel mai bun Balon de Aur”! Cristiano Ronaldo conduce detașat în top după deschiderea voturilor. Update
Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat...
Fanatik
Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat adio de la Guvern: ”Vă mulțumesc!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!