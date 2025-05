Laudele pentru Lamine Yamal l-au scos „din minți” pe Adi Mutu: „Dați pe YouTube și vedeți ce înseamnă Messi!”

dar Lamine Yamal a atras, din nou, toate privirile. Puștiul-minune al catalanilor a cules laude din toate părțile pentru prestațiile sale.

Adrian Mutu nu este de acord cu laudele pentru Lamine Yamal: „A dat vreun gol și eu nu știu?”

Însă, Adrian Mutu nu este de acord 100% cu valul de apreciere de care se bucură „aripa” Barcelonei, mai ales atunci când vine comparația naturală cu Lionel Messi, un fotbalist emblematic care a debutat la aceeași Barcelona, ba chiar pe același post.

În emisiunea Don Mutu, moderatorul Horia Ivanovici a dat startul discuțiilor despre și Messi, pornindu-se un dialog încins cu Adrian Mutu, prezent în studio. Iată ce au discutat cei doi legat de Yamal, Messi, dar și despre Cristiano Ronaldo, Maradona și chiar Pele.

Horia Ivanovici: E primul meci în care mă uit cu atenție la Lamine Yamal. Eu nu am mai văzut așa ceva nici la Messi.

Adrian Mutu: Aoleu, l-ați lăudat toți… Toată lumea îl laudă. Într-adevăr, e senzațional, dar ce a făcut? A dat vreun gol în semifinala asta și eu nu știu?

HI: Mă Adi, să ai 30 de atacuri de tine și toate să se termine cu finalizare? Și să nu fii blocat?

AM: Așa, nu i-ai luat mingea unu la unu… Și câte goluri a dat?

HI: Nu că nu i-ai luat mingea, apuca să centreze sau să finalizeze…

AM: Hai să îți spun ceva…

HI: A fost oprit, m-am și uitat, în maximum 15-20% din faze. Restul, toate s-au terminat ori cu finalizarea lui, ori cu minge periculoasă în careu, ori cu centrare. Vorbim de 18 ani.

Adrian Mutu, despre comparația Lamine Yamal – Messi: „Mi se pare exagerat. E departe”

AM: Vorbim de un superjucător aici. Nu neg faptul acesta. Dar eu cred că să-l compari deja cu Messi… Când o să aibă 9 Baloane de Aur, cu unul mai mult decât Messi, și o să aibă nu știu câte Champions și campion mondial, atunci vorbim!

HI: Aici ai dreptate!

AM: Păi ce vorbim? Messi ducea Barcelona singur. Lumea cred că l-a uitat pe Messi în prime time (n.r. – formă maximă).

HI: Și asta e adevărat. Știi că avem tendința să-i lăudăm pe cei de azi.

AM: Foarte bine! Trebuie lăudați. Dar cred că lumea l-a uitat pe Messi. Dați puțin pe YouTube, că e acolo, și vedeți ce înseamnă Messi în prime time. Să vedeți dacă ați văzut așa ceva în viața voastră! Ce le făcea la Real Madrid, de se lua și Guardiola cu mâinile de cap. Vă aduceți aminte când le dădea printre picioare și când pleca cu cinci, șase în spate. Eu nu cred că ai văzut asta la Yamal. Lamine te fixează…

HI: L-am văzut și pe ăla plecând cu doi, trei în spate…

AM: Da, dar rar. Messi, la fiecare acțiune, sunt trei, patru afară. Să nu uităm goluri luate de la jumate, driblată toată echipa… Și vorbim de Real Madrid. L-a pus în cap pe Ramos (n.r. – Sergio Ramos), cel mai mare. Despre ce vorbim noi acum? Într-adevăr, (n.r. Lamine Yamal) fixează, te duce, de multe ori vine cu centrări și are aia a lui când intră și dă în colțul lung – a și dat gol în prima manșă – care n-ai ce să îi faci. Dar mi se pare departe de Messi, sincer!

HI: Deci ți se pare exagerat…

AM: Mi se pare exagerat și e departe de Messi.

Adrian Mutu:„Messi și Cristiano Ronaldo se nasc o dată la 100-200 de ani”

Horia Ivanovici a profitat de moment și a mutat discuția spre cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Iar Adrian Mutu a dat verdictul!

HI: Messi sau Maradona?

AM: Messi, fără niciun fel de problemă. Și mie mi-a plăcut Maradona, am crescut la început cu ceea ce făcea el. Dar nu poți să-l compari pe Messi cu Yamal, cu Maradona poți să-l compari. Ok, toată lumea e entuziasmată că ăsta (n.r. – Yamal) e un puști.

HI: Și că e viitorul…

AM: Și că e viitorul și că o să fie! Și o să-l vedem. O să fie fără doar și poate, are și fizic, are tot ce vrei. Are fizic, pe lângă Messi e altceva, e un fel de Thierry Henri. Stilul acela de jucător, numai că ăsta e stângaci, ăla era dreptaci. Și ăla, un jucător spațial! Și n-a reușit să ajungă la performanțele lui Messi. Messi și Cristiano Ronaldo se nasc o dată la 100-200 de ani. Ăștia sunt jucătorii pe care nu ai cum să îi prinzi…

HI: Și am fost norocoși…

AM: Am fost. Eu, cel puțin, am fost contemporan la ce înseamnă fotbal jucat și voi ca spectatori. Sunt cei mai mari jucători, Messi și Ronaldo, din toate timpurile, de când există fotbalul. Nu există jucător mai bun ca ei!

HI: Pentru mine poate să fie o discuție, eu sunt cu Maradona. Bine între Messi și Maradona poate să fie o discuție, dar între Ronaldo și Maradona, îl aleg apăsat pe Maradona.

AM: Da, pentru că noi tindem tot timpul să alegem talentul!

HI: Mi s-a părut și Maradona… Ce făcea…

AM: Așa și Pele… despre ce vorbim?

HI: Pele era alt stil, dar ce făcea Maradona… Dar la Messi cu Maradona, probabil tu ai dreptate.

AM: A fost mai bun Messi decât Maradona!