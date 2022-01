L’Equipe, prezentare specială a Laurei Codruţa Kovesi! “A reușit să-și întărească reputația de ‘Doamnă de fier'”

Pe 31 octombrie 2019, Laura Codruţa Kovesi şi-a început mandatul , pe care îl deţine până pe 30 octombrie 2026. Jurnaliştii de la L’Equipe au prezentat cariera acesteia din perioada în care juca baschet.

Laura Codruţa Kovesi, vedetă în L’Equipe: “De pe parchet, la Parchet”

Laura Codruţa Kovesi a jucat baschet în tinereţe, când a reuşit să obţină câteva rezultate notabile, reuşind să câştige medalia de argint, cu echipa națională de baschet feminin-cadete a României, la Campionatul European din 1989.

“Acum recuperează miliardele de euro din fonduri europene, din TVA sau din diverse ajutoare luate fraudulos. Însă între 7 și 22 de ani a fost o baschetbalistă înverșunată.

Marea ei realizare: o medalie de argint la Europeanul de cadete din 1989, când România s-a înclinat la limită (57-58) în fața Cehoslovaciei.

Înaltă de 1,80 metri, pivotul Laura Codruța Lascu (numele ei de fată) avea 16 ani și juca la CSȘ Mediaș, campioana națională a categoriei.

Doamna Kovesi a reușit până acum să-și întărească reputația de ‘Doamnă de fier’, așa cum era numită în România”, au scris jurnaliştii de la L’Equipe.

Ce spunea Laura Codruţa Kovesi despre momentul de vârf al carierei în baschet

a vorbit în trecut despre medalia de argint câştigată în 1989, cu naţionala de baschet feminin-cadete a României, pe care o consideră cea mai mare realizarea din perioada petrecută pe parchet.

“A fost momentul de excepție, cel puțin pentru cariera mea de baschetbalist. Am obținut o performanță: am fost vicecampioane europene la cadete, adică la junioare. Nu știu dacă s-a mai obținut un astfel de rezultat dar pentru noi, la momentul acela, a însemnat foarte mult.

E adevărat, a fost organizat la Timișoara. Am jucat în serii foarte bine, nu am pierdut niciun meci. Cu echipa de la Mediaș am ieșit campioane naționale în 89′ și am promovat în divizia A. Deci pot să zic că acela a fost anul de referință.

La echipa de club jucam la pivot dar la echipa națională eram considerată prea mică. Deși am 1,82 metri eram mică de înălțime și jucam extremă, de obicei extremă stângă. Eram destul de ambițioasă”, spunea Laura Codruţa Kovesi la SportED Talks.

Laura Codruşa Kovesi şi-a început activitatea în septembrie 1995, când a devenit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. Timp de şase ani, între 2006 şi 2012, a fost Procuror General al României, pentru ca între mai 2013 şi iulie 2018 să ocupe funcţia de Procuror-Şef al DNA.