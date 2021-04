Laura Cosoi a adus acuzații grave cu privire la moartea tatălui său. Vedeta a povestit ce a îndurat bărbatul în spital.

Părintele vedetei s-a stins din viață după ce a s-a infectat cu SARS – CoV – 2 cu aproximativ cinci luni în urmă. El avea și afecțiuni care i-au agravat starea de sănătate, suferea de diabet.

Laura Cosoi a făcut dezvăluiri uimitoare. Vedeta a povestit că tatăl ei și-a prevestit moartea încă de la începutul pandemiei.

Laura Cosoi, acuzații grave despre moartea tatălui său. Ce a îndurat bărbatul în spital

„De când am aflat de Covidul ăsta, tata mi-a spus: „eu o să mor de Covid!” Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: „cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine?,” a povestit ea:.

„Plângeam de fiecare dată după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se parea că este inconștient, indisciplinat. Am plâns mult în perioada aceea. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii,” a adăugat.

Vedeta a explicat că a încercat să găsească un vaccin pentru părintele ei: „începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași”.

„Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap,” a explicat ea.

Inițial, infecția nu părea că s-ar transforma într-o boală severă: „la început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare”.

Ulterior, simptomene au început să apară: „a început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el.”

Printre altele, Laura Cosoi a adus acuzații grave la adresa sistemului medical și a modului în care tatăl ei a fost tratat în spital: „nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă. I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis ca așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: „ajută-mă că mor, nu pot să respir!”

„Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau. Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși,” a mai spus ea.