Laura Cosoi, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după ce au devenit iar părinți: “Sunt momente când se simte neglijat”

Laura Cosoi a oferit noi detalii din căsnicia ei cu Cosmin Curticăpean. Actrița a spus cum se înțelege cu soțul său, după ce în această vară au devenit iar părinți.

Laura Cosoi dă din casă. Cum se înțelege cu soțul ei de când a devenit mamă a trei copii

, aducând-o pe lume pe Lara. Frumoasa actriță spune că viața ei s-a mai schimbat de atunci, dar nu foarte mult, iar mariajul nu i-a fost afectat, având în vedere timpul îndelungat dedicat copiilor.

ADVERTISEMENT

Laura Cosoi a mărturisit că o ajută în creșterea fetițelor soțul ei, care se implică întru totul în educația acestora. Vedeta îl consideră pe Cosmin un tată atent și devotat familiei.

Dincolo de cuvintele de laudă, Laura Cosoi a dezvăluit că partenerul său se simte neglijat, uneori, dar înțelege situația. De altfel, ea subliniază că în orice căsnicie există urcușuri și coborâșuri.

ADVERTISEMENT

”Da, cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape.

Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da”, a detaliat Laura Cosoi pentru revista

ADVERTISEMENT

Laura Cosoi: ”Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum”

Actrița a mai punctat și faptul că ea și Cosmin Curticăpean știu cum să se descurce cu noul membru al familiei, Lara, deoarece nu sunt la primul lor copil.

Totodată, Laura Cosoi simte cum odată cu apariția copiilor. Vedeta se simte iubită ca în prima zi de către soț.

ADVERTISEMENT

”Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine.

ADVERTISEMENT

E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici. (râde) La al treilea copil, știm exact cum o să fie. Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi, legat de relația pe care o aveam după ce am născut, dacă e să fac o paralelă între cele trei momente”, a mai spus Laura Cosoi.