Laura Cosoi, dezvăluiri despre sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat și când naște pentru a treia oară

Frumoasa actriță a avut o perioadă foarte încărcată și un program care a făcut-o să se streseze mai mult decât de obicei, de aceea a luat decizia să facă un set de analize pentru a vedea cum merge cea de-a treia sarcină.

Laura Cosoi, perioadă încărcată în cea de-a treia sarcină: ”Am stat stresată”

Laura Cosoi și-a imaginat că ultimul trimestru de o va prinde departe de agitație, acasă, undeva pe canapea vizionând seriale. Din păcate, planurile vedetei nu au fost deloc așa cum se aștepta până de curând.

„Placenta fiind voluminoasă, e mai mare burtica decât în mod normal. La Vera a fost posterioară. Semnalele le primesc de la ea, faptul că se agită, se învârte.

În momentul ăsta știu că e bine, am fost la control săptămâna asta. Am avut o perioadă grea și am stat stresată să fie și ea bine.

Analizele sunt perfecte, copilul a crescut, s-a dezvoltat foarte frumos și cred că va fi un copil foarte fericit, vesel”, a declarat Laura Cosoi, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la .

Laura Cosoi, naștere la începutul sezonului cald

În altă ordine de idei, vedeta a dezvăluit că pregătește proiecte noi. Îndrăgita actriță speră ca sarcina să decurgă normal până la începutul sezonului cald, asta pentru că în ultima lună va începe filmările pentru un serial.

„Totul este să nu nasc în turneul de teatru sau pe platoul de filmare, căci în luna a nouă încep filmările pentru un nou serial”, a dezvăluit Laura Cosoi pe contul de Instagram.

Frumoasa blondină va deveni mamă pentru a treia oară la începutul verii. Vedeta se așteaptă să nască undeva în iunie pentru că în momentul de față sarcina are 7 luni. mai are două fete, Rita și Vera, de care este tare mândră.

Laura Cosoi spune că sarcinile nu au fost foarte diferite una de cealaltă, ba dimpotrivă au existat foarte multe puncte pe care le-au avut în comun. Fosta iubită a lui Smiley și-a dorit de fiecare dată să-și mărească familia.