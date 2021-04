În luna noiembrie a anului trecut, Laura Cosoi și-a pierdut tatăl din cauza COVID-19. A fost un moment de cumpănă pentru familia actriței, iar acum a venit la emisiunea Vorbește Lumea ca să povestească ce s-a întâmplat de Paștele Catolic.

Actrița a fost acasă, alături de familia ei, pentru a sărbători Paștele. Însă, lipsa tatălui a fost resimțită din plin. Laura și-a deschis sufletul în emisiunea Vorbește Lumea de la ProTV.

Laura Cosoi, mărturisire dureroasă după Paștele Catolic

Frumoasa actriță încearcă să aibă acum grijă de frații ei mai mici, care resimt mult mai dur lipsa tatălui. Cosmin, soțul ei, încearcă să preia cât poate de mult din acest rol și este un adevărat model pentru Andrei și Marius.

“Copiii sunt o alinare și o vindecare, au trecut lunile astea și mi-am făcut multe scenarii, cum o să fie fără tata. Am ajuns noaptea și casa s-a umplut de bucuria fetițelor și a fraților, iar tata e oricum cu noi tot timpul.

Acceptăm că misiunile oricum se termină, el e nemuritor prin noi toți, prin nepoate. Am ciocnit ouă, am fost la biserică. Pe 4 aprilie am sărbătorit 6 ani de la cererea în căsătorie, a fost fix de Paște. Marius are 10 ani, Andrei face 17 ani.

De obicei mergem la ski împreună. Noi tot timpul am fost foarte uniți, fiecare gestionează situația diferit, e o perioadă delicată, în care acești copii aveau nevoie de un tată mai mult ca oricând.

Îmi doresc să fim aproape de ei și Cosmin să preia cumva din acest rol. Știu că tata avea mereu încredere în Cosmin, că știe cum să pună problema.

Dubaiul nu este varianta pentru mine de vacanță, dar punând în balanță toată perioada asta, s-a ivit o ocazie să mergem cu nașii noștri”, a declarat Laura Cosoi la Vorbește Lumea.

Chiar dacă suferă în continuare pentru că tatăl ei s-a stins atât de rapid, Laura crede că familia ei are puterea să meargă mai departe. Cu siguranță că dragostea îi ține uniți pe toți și le mai vindecă din durere.

