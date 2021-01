Laura Cosoi, mesaj sfâșietor după moartea lui Bogdan Stanoevici: „Nu îmi vine să cred că nu mai ești”

Laura Cosoi este devastată de vestea morții lui Bogdan Stanoevici, cu care a împărțit de multe ori scena și de la care a avut de învățat în ale actoriei.

Fosta protagonistă din serialul „La bloc” a scris un mesaj emoționant despre moartea actorului, ucis de Covid-19, a cărui trecere în neființă a creat valuri în mediul online.

Vedeta a scris că Bogdan Stanoevici a fost alături de ea în cele mai dificile momente ale vieții și a apreciat căldura sa sufletească, comportamentul aproape patern pe care l-a avut mai ales față de actorii mai tineri dispuși să învețe.

Laura Cosoi, mesaj emoționant în memoria lui Bogdan Stanoevici

Laura a spus că nu i-a venit să creadă când a aflat că acesta a murit și i-a urat un drum lin spre Ceruri, cuvintele ei ajungând la inimile apropiaților lui Stanoevici.

„M-a susținut, m-a înțeles și pe toata durata filmarilor a dat dovadă de un profesionalism desăvarșit, devenind pentru mine partenerul ideal de joc. Am avut “chimie” cum se spune și uneori ne prindea noaptea la filmari discutînd despre personaje, situații, Franta, comunism, viață…

Nu îmi vine să cred că nu mai ești, Bogdan! Îți mulțumesc și acum, că și acum 6 ani, pentru generozitate! “Cel Ales”ramane proiectul meu de suflet și datorită ție! Să mergi în lumină și Domnul să te primeasca la el!”, a scris Laura Cosoi pe pagina ei de Facebook.

Actorul, criticat pentru scepticismul lui privind combaterea virusului

Actorul s-a aflat în spital din ziua de Crăciun, după ce a fost infectat cu noul coronavirus, starea lui agravându-se de la o zi la alta.

Fostul ministru a luat de nenumărate ori poziții publice în care contesta măsurile autorităților de combatere a infectării cu virusul SARS-COV-2 și nu purta mască decât dacă era obligat să o facă de lege.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile o să vă spun eu de acum. Faptul că nu port mască este pentru că, în primul rând că sunt sănătos, şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, că masca o poartă oamenii bolnavi, cei sănătoşi nu o poartă.

Eu am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite, toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o (masca – n.n) acolo unde eram obligat să o fac pentru că eu sunt un respectuos al legii, şi mi-a ieşit un herpes, îmi pare rău că vă dau din casă, dar în momentul în care mi-aş pune mască s-ar produce o infecţie, şi chiar nu am chef de infecţii în acest moment”, a declarat actorul în urmă cu ceva timp.