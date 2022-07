Laura Cosoi nu se descurcă ușor cu 3 copii: ”Nu am reușit să dorm mai deloc astă noapte”

A fi părinte nu este ușor, mai ales atunci când ai trei copii. O recunoaște și Laura Cosoi, după ce de curând și-a adus pe lume a treia fetiță, Lara.

Cum se descurcă Laura Cosoi cu trei copii

Laura Cosoi a mărturisit fanilor, pe rețelele de socializare, că nu a dormit ”mai deloc” într-o seară, fiind mamă de trei fetițe, iar una dintre ele nou-născută. Actrița a dezvăluit și că nu mai are așteptări, de altfel, în privința somnului.

”Nu am reusit sa dorm mai deloc asta noapte, dar este in regula. Sunt ani de cand nu mai am asteptari, ani de cand nu am mai legat o noapte de somn. Ce vreau sa spun este ca daca te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor, nu ti se pare complicat”, a scris actrița

Însă, chiar dacă este dificil să crești trei copii, este și frumos în același timp, mai precizează vedeta. Laura Cosoi le îndeamnă pe toate mamele să vadă și partea bună a lucrurilor din tot efortul depus pentru educația celor mici.

”Nu este tot timpul usor, dar cu siguranta este si frumos. Asadar, hai sa gasim si ceva bun in tot acest scenariu, in toata oboseala acumulata, in toata harmalaia din jur, in toate clipele cand simtim ca ne pierdem rabdarea si nu ne mai regasim pe nicaieri”, a mai scris Laura Cosoi.

Cum uită Laura Cosoi de toată oboseala din rolul de mamă

Laura Cosoi uită de toată oboseala când o observă pe mezina familiei cum zâmbește după fiecare alăptat. Actrița se bucură nespus să-și vadă fiica bine.

”Spre exemplu, Lara zambeste strengareste in coltul gurii, complice asa, dupa fiecare alaptat. Si uite asa as sta treaza o viata, doar ca sa ma bucur de zambetul ei! La voi cum este?”, a mai notat actrița în postarea sa.

. Ea și-a întregit familia cu încă o fetiță, pe care a botezat-o Lara. Aceasta este acum sora Ritei și Verei.

În toată creșterea fiicelor sale,