Laura Cosoi, pregătiri intense pentru botezul fetiței sale: ”O să fie ceva în natură, cu familia”

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Azi am sarit peste vizita la muzeu, dar nu si peste slujba de dimineata. Nu am ratat nici pizza cu limonada de la pranz care acum ne lasa sa lenevim pe tersa din curte. Vantul de azi anunta toamna de maine…si parca as mai trage putin de timp si de vara lui 2020 📝 #familie #vara2020 #ganduldeazi #mixandmatch #VeRita #Ritasoutfit @atelierulcornelush

A post shared by lauracosoi (@lauracosoi) on Aug 30, 2020 at 5:47am PDT