Laura Cosoi și-a etalat burtica de gravidă! Fabulos cum arată vedeta TV în ultimul trimestru de sarcină

Azi mi-am facut analizele dedicate celui de-l treilea trimestru de sarcina si am vazut puiul de om care se dezvolta atat de frumos…Sunt tare norocoasa!!!! ☺️ Am sa scriu despre setul de analize si mai ales despre cum a decurs al treilea trimestru de sarcina intr-un articol pe blog, dar pana una alta las in bio un link care duce la o serie de video-uri care urmareste evolutia sarcinii saptamana cu saptamana. Pe mine m-a ajutat mult chiar daca ma aflu la a doua experienta 🤰🏼 @femme_boutique_medical @dorina_c @ioana_dragan_dorobantu #thankyou #photography @alexgalmeanu #pregnancy #8monthspregnant #babygirl #happy #blessed #babysister

