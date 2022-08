Laura Cosoi și soțul său aniversează 7 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit acest moment magic

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au împlinit duminică 7 ani de căsătorie. Actrița a postat pe contul său de facebook mai multe imagini de la începutul mariajului lor și până acum.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean, 7 ani de căsătorie. Cei doi sunt părinții a trei fetițe

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au unit destinele în 2015. În prezent, sunt unul dintre cele mai faimoase cupluri din showbiz și au împreună trei fetițe, dintre care una venită pe lume în această vară, fiind botezată Lara.

Laura Cosoi le-a povestit fanilor cum ea și soțul său au celebrat cei 7 ani de căsătorie. Ziua a început cu festivalul Untold, de la Cluj, după care a continuat cu prietenii, iar spre seară cu toții s-au bucurat de peisaje rurale, printr-o plimbare cu căruța.

De altfel, renumita actriță și partenerul său au încercat să-și ”rezerve” și doar lor câteva clipe de relaxare. S-au așezat pe iarbă, în vreme ce copiii spălau legume și fructe într-o apă rece de fântână, așa cum a descris fascinată Laura Cosoi.

”Azi se implinesc 7 ani de la cununia civila. Ziua a inceput la @untoldfestival , a continuat cu o masa alaturi de prieteni in centru vechi si s-a incheiat la tara, plimbandu-ne pe dealuri cu caruta, la apus.

Am apucat sa ne intindem si noi cateva minute pe iarba, in timp ce copiii isi spalau prunele si rosiile in apa rece de fantana. Inchid ochii, simt mirosul pamantului incins, porumbul copt, dorul de copilarie si iubirea infinita ce-mi cuprinde sufletul! Multumesc #iubire #familie”, a scris Laura Cosoi

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt împreună, de fapt, din 10 ani

Chiar dacă au împlinit în acest weekend 7 ani de jurăminte, . Ei s-au cunoscut la scurt timp iar mai târziu și-au spus ”Da!.

”La începutul relației noastre, când presa nu știa și stătea pe la ușa mea încercând să afle care este bărbatul misterios, el, ca să intre în casă, găsea tot felul de tertipuri. Se deghiza în tot felul de personaje. Omul care livra pizza, spre exemplu, căra cutiile acelea și aducea flori și prăjituri.

Altă dată, căra alte cutii, cu tot felul de chestii, ca să nu atragă atenția. Mi se părea absolut savuros cum trecea pe la nasul paparazzilor și ei nu-și puteau imagina că el ar fi”, a detaliat Laura Cosoi pentru