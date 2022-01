Laura Cosoi, surpriză de la soț de ziua ei de naștere. Cum a sărbătorit schimbarea prefixului

Laura Cosoi este extrem de fericită! Vedeta care va deveni mamă pentru a treia oară, așteptând tot o fetiță, a petrecut trecerea în 2022 în Thailanda, acolo unde s-a gândit să se bucure de o binemeritată vacanță alături de soț și cele două fetițe pe care le are.

Actrița cunoscută publicului larg datorită serialului „La bloc” a declarat într-un interviu scurt pentru PRO TV că abia așteaptă să o țină în brațe pe fetița din burtică.

Laura a vorbit și despre vacanța ei din Thailanda. Soțul ei a pregătit totul pentru ca vedeta, născută pe 2 ianuarie, să nu uite niciodată ziua în care a împlinit 40 de ani.

Laura Cosoi, petrecere de ziua ei în Thailanda

Acesta s-a ocupat de artificii, de tort și de șampanie, surprinzând-o încă o dată pe nevasta lui, emoționând-o până la lacrimi.

Laura a declarat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la că nu îi place să vorbească despre vârsta ei. Își dorește să marcheze doar vârstele rotunde și probabil următoarea dată când se va gândi la ce a realizat și ce rămâne să mai facă va fi când va împlini 50 de ani.

nu a uitat să le mulțumească tuturor celor care au avut gânduri bune pentru ea. Cosoi a fost ”bombardată” cu mesaje de felicitare după ce s-a aflat că mai așteaptă o fetiță. Printre persoanele care au reacționat se numără și Gina Pistol, actuala parteneră a fostului ei iubit, Smiley.

„Am stat pe Facetime cu cei dragi”

„40 de ani au venit așa și au și trecut foarte repede. Nu îmi imaginam vreodată cum arăta viața la 40 de ani. Nu-mi vine să vorbesc foarte mult despre vârsta asta.

Mă bucur că sunt în vacanță cu cele două fetițe, cu soțul, cu fetița din burtică. Mulțumesc pentru toate gândurile bune pentru noua etapă a vieții mele.

Am petrecut foarte frumos. Am fost pe plajă cu prietenii noștri. Am fost cu nașii noștri. Cu ei mergem de obicei în vacanță. A fost o petrecere pe malul mării. Spontan. A fost foarte frumos. N-am avut un plan pentru aniversarea de 40 de ani. Am stat toată ziua pe Facetime cu cei dragi”, a declarat cu zâmbetul pe buze actrița la PRO TV, de pe plaja din Thailanda.