Laura Cosoi, trasă pe dreapta de un echipaj de poliție, chiar de Dragobete. Motivul pentru care vedeta s-a ales cu o amendă usturătoare

Ziua de Dragobete a început cu stângul pentru Laura Cosoi. Vedeta a fost oprită de poliție în trafic și a primit o amendă usturătoare. Iată ce gafă a comis actrița!

Laura Cosoi a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție

Laura Cosoi este una dintre cele mai urmărite vedete din mediul online. Pentru că are o relație specială cu fanii, aceasta a decis să le povestească tuturor peripețiile de care a avut parte azi, de Dragobete.

Din păcate pentru actriță, ziua nu a început deloc într-un mod romantic, ci din contră. Vedeta a fost oprită în trafic, iar echipajul de poliție a fost foarte dur cu ea. , însă, nu asta a deranjat-o cu adevărat.

Blondina a povestit în mediul online că, în drum spre casă, un echipaj de poliție a decis să o tragă pe dreapta. În loc să meargă tot înainte într-o intersecție, Laura a ales să facă la stânga, dar se pare că nu doar asta i-a adus amenda usturătoare.

Vedeta, profund deranjată de atitudinea polițistului

Laura Cosoi a recunoscut că a plecat de acasă fără geantă și, implicit, nu a avut carnetul de conducere și actele mașinii la ea. Chiar dacă se aștepta să fie sancționată pentru asta, atitudinea polițistului a dezgustat-o pe vedetă.

”M-am gândit că, în loc să merg înainte pe bandă, mai bine fac stânga, că era mai aproape. Imediat am spus că îmi pare rău, că m-am răzgândit în ultimul moment, că am făcut stânga. Am spus ‘Îmi pare rău’ și aia e, nici actele nu le aveam la mine, că am plecat de acasă fără geantă.”, a povestit Laura Cosoi.

Decizia de a schimba în ultimul moment direcția de deplasare . Chiar dacă nu este deloc o sumă mică, pe actriță a indignat-o mai mult atitudinea polițistului. Potrivit vedetei, aceștia se comportă mereu nepotrivit cu șoferii pe care îi opresc în trafic.

”Mă duc în mașină și îmi spune că am o amendă de plătit de 2.400 de lei. Iarăși atitudinea aia de parcă aștepta să îl rog. A durat enorm până mi-a scris (…) M-a deranjat atitudinea asta că polițiștii cred că te faci acolo preș să nu îți dea amendă.”, a mai spus vedeta.