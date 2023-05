Laura Giurcanu, despre America Express: “Sânziana e mai competitivă, eu mai rațională”

Mai sunt doar două zile până când cele nouă echipe vor pleca pe Drumul Soarelui în America Express. Laura Giurcanu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cum profită de puţinul timp rămas înainte de a pleca Ştie clar ce îşi va pune în bagaj şi mai ales ştie clar că nu vrea să se întoarcă acasă mai devreme de două luni. Îşi doreşte să ajungă în finală alături de partenera sa, Sânziana Negru şi s-a gândit chiar şi ce va face cu banii dacă vor câştiga premiul cel mare.

Laura Giurcanu dezvăluie ce îi va lipsi cel mai mult de acasă, dar şi care este cea mai mare teamă din America Express

Dacă până acum urmărea din faţa televizorului şi se visa alături de ceilalţi concurenţi pe traseu, acum, totul devine real. Laura Giurcanu mărturiseşte pentru cititorii FANATIK ce a simţit în momentul în care a aflat că pleacă în experienţa vieţii ei, dar şi care este cea mai mare teamă. Nu o sperie autostopul sau că vor trebui să-şi caute cazare, cât o sperie faptul că vor fi poate nevoite, să atingă sau să mănânce chestii scârboase. E convinsă în schimb, că va face echipă bună cu Sânziana Negru şi împreună vor face faţă tuturor provocărilor.

Laura Giurcanu, despre America Express: “Este o mega experienţă”

Spune-mi te rog cum aţi primit propunerea de a participa la America Express, v-aţi uitat la celelalte sezoane, eraţi fane ale emisiunii, vă doreaţi să fiţi şi voi acolo?

– Da, cu siguranţă! Ştiam emisiunea, ştiam formatul, urmărisem, eram mega fane. Amândouă ne gândeam cum ar fi să facem asta. Şi cred că foarte multă lume şi-ar dori să meargă acolo. Chiar îi spuneam şi Sânzianei că suntem foarte norocoase că am fost cumva alese să facem chestia asta. Eu ştiu reacţiile pe care le-am primit de când s-au anunţat echipele, de la oameni, de la prieteni, de la oricine din jurul meu. Şi toată lumea spune “Doamne, e visul meu să fac asta!”. Şi cam atât de tare ne doream şi noi înainte să ajungem să participăm. Suntem conştiente că este o mega experienţă pe care nu o poţi cumpăra cu toţi banii din lume. Avem de gând chiar să ne bucurăm de ea şi să o trăim la intensitate maximă.

Ce ai simţit în momentul în care ai primit vestea şi ai aflat că ai fost aleasă?

– Am fost foarte încântate amândouă. A fost o întâlnire şi aşteptam feedback-ul producătorilor. Şi când ne-au sunat să ne anunţe că mergem şi să ne pregătim, ne-am dat seama că devine real şi chiar se întâmplă. Ne-am dat seama că mai avem doar câteva săptămâni la dispoziţie să ne obişnuim cu ideea, dar ne-am bucurat foarte tare.

Laura Giurcanu, despre cea mai mare teamă din America Express

De ce îţi este cel mai teamă în această competiţie­? Au fost concurenţi care s-au plâns că au găsit greu cazare, că a fost dificil să facă autostopul sau că le-a fost imposibil să mănânce diverse chestii…

– Dacă ar fi să mă gândesc la o temere, ar fi tot în registrul ăsta de lucruri scârboase pe care va trebui să le atingem, să le mâncăm, dar nu este chiar o teamă, sinceră să fiu. Am impresia că echipa noastră o să treacă destul de lejer peste provocările astea şi suntem atât de încântate încât n-am lăsat prea mult loc pentru frică legat de experienţă.

Laura Giurcanu şi Sânziana Negru pleacă cu gânduri mari în America Express: „Suntem pregătite să stăm până la final”

Cu ce gânduri plecaţi în America Express?

– Plecăm foarte pozitive, foarte încărcate. Amândouă ne-am asigurat să facem lucruri care să ne bucure aşa sufletul înainte de plecare. Plecăm cu gândul că vrem să stăm acolo două luni, că suntem pregătite să stăm până la final şi ne dorim să ne distrăm. Ăsta cred că e principalul nostru gând. Ne dorim să ne bucurăm de experienţă cu totul.

Ce face Laura Giurcanu înainte de plecarea în America Express

Ce vei face în zilele care ţi-au mai rămas de stat acasă, ce ai de pus la punct?

– Păi plecarea este joi (25 mai, n. red.) deci mai este foarte puţin. Trebuie să pun la punct tot ce se va întâmpla cu contentul meu în zilele astea din săptămânile care urmează. Sunt multe drumuri pe care trebuie să le fac ca să las totul în ordine, având în vedere, aşa cum ţi-am zis, că noi ne-am planificat să fim fără acces la telefon pentru următoarele două luni. Sunt câteva chestii de finalizat. Vrem să ne relaxăm, să ne bucurăm, să ne odihnim bine, să mâncăm ce place. Să ne bucurăm de viaţa simplă de acasă.

Crezi că o să-ţi afecteze în vreun fel ceea ce faci ca influencer faptul că vei pune pe pauză tot timpul acesta?

– Nu cred că o să-mi afecteze. Nu are cum să afecteze având în vedere că e mult mai mişto ce se întâmplă în America Express. O să vin de acolo cu o grămadă de poveşti, întâmplări, povestiri şi experienţe. Mai e şi expunerea care vine la pachet cu show-ul ăsta, aşa că nu cred că are cum să afecteze, dimpotrivă.

Laura Giurcanu, hotărâtă să reziste până la final în America Express

Ce crezi că îţi va lipsi cel mai mult de acasă?

– Cred că îmi va lipsi foarte tare compania prietenilor şi compania familiei, posibilitatea de a vorbi cu ei, asta cred că este cel mai important. Restul ne descurcăm cu ele, dar familia şi prietenii ne vor lipsi. În acelaşi timp ştim şi că ne aşteaptă acasă foarte încântaţi, de fapt ne bucură chiar că o să le fie puţin dor de noi.

Ce nu lipseşte din bagajul Laurei Giurcanu din America Express

Ce nu o să vă lipsească din bagaj

– Ce nu o să ne lipsească din bagaj? Păi Sânzi a zis că o pereche de papuci cu talpă mai înaltă, o să avem ceva produse de skincare evident, mai ales că avem şi posibilitatea să ne aranjăm dacă ne trezim puţin mai devreme. Cred că vom mai avea protecţie solară, chestii din astea destul de simple.

Crezi că o să te ajute în America Express experienţa pe care tu o ai deja de la Survivor?

– Experienţele sunt foarte diferite şi în capul meu le-am separate destul de bine. Nu le văd ca pe ceva la fel. Şi având în vedere că am trăit câteva luni cu nimic, iar acum am posibilitatea să am câteva lucruri, iar pe lângă lucrurile materiale, am şi o prietenă lângă mine, mă duc cumva destul de încurajată şi încrezătoare. Dacă poti să reuşeşti să trăieşti cu nimic, atunci deja porneşti de undeva. Asta mă face să fiu încrezătoare.

Laura Giurcanu a trăit şi experienţa Survivor. Ce a descoperit despre ea în jungla dominicană

Ar mai fi ceva ce ai descoperit despre tine la Survivor, care crezi că te va ajuta şi în America Express?

– Am descoperit că mă pot baza pe mine. Că pot să funcţionez bine eu cu gândurile mele. Că nu mă sperie neapărat liniştea sau singurătatea. În momentele alea, chiar mă gândeam adesea ce bine ar fi fost să fiu pe insulă cu un prieten sau cu cineva apropiat. Cred că asta o să mă ajute şi să o apreciez pe Sânziana mai mult.

Laura Giurcanu, despre partenera ei în experienţa America Express: “Sânziana are nişte lucruri care mie îmi lipsesc şi invers”

Câţi ani de prietenie te leagă de Sânziana? Crezi că vă veţi completa reciproc în competiţie?

– Suntem prietene de vreo şapte ani şi chiar prietene apropiate. Cred că ne completăm foarte bine. În momentul în care ne-am gândit cumva la decizia asta de a merge împreună, ştiind că o să existe provocări şi fiind foarte conştiente că este vorba de mult timp pe care îl vom petrece împreună, ne-am asumat. Sincer chiar cred că ne completăm foarte bine. Cred că ea are nişte lucruri care mie îmi lipsesc şi invers şi trebuie doar să ne relaxăm şi să ne dăm seama cum să le folosim în avantajul nostru.

Cum reacţionezi tu de obicei, în situaţii de stres, de tensiune?

– Eu sunt un om destul de calm şi în ultimii ani din viaţa mea, am devenit tot mai calmă şi tot mai liniştită. Reacţionez mult mai bine la stres decât o făceam acum câţiva ani poate. Aşa că nu mă sperie ideea că o să fim sub presiune sau pe grabă mereu. Cred că din calmitate se nasc cele mai ok decizii.

“Sânziana cred că este mai competitivă decât mine. Eu sunt mai raţională”

Dar cât eşti de competitivă?

– Sânziana cred că este puţin mai competitivă decât mine (n.red. râde ), ceea ce este extraordinar. Eu sunt mai raţională poate, adică încerc mereu să-mi păstrez calmul. Mă gândesc să rezolv orice situaţie cu mai mult calm, iar Sânziana este mai grăbită în a lua decizii, dar într-un sens bun. E mai competitivă decât mine aş zice şi cred că o să ne tragem una pe cealaltă exact când şi unde avem nevoie.

Se teme Laura Giurcanu de vreo echipă din America Express?

Este vreo echipă de care vă temeţi sau pe care voi o consideraţi a fi cea mai puternică?

– Echipele mi se par foarte mişto şi foarte interesante. Cu siguranţă sunt oameni pe care îi admir. N-aş zice că mă tem de nimeni şi cred că nici Sânziana. Chiar nu cred că ne temem de nimeni şi nu credem neapărat că există un favorit sau cineva care are un mega avantaj în faţa celorlaţi. Cred că o să descoperim foarte multe lucruri atât despre noi, cât şi despre ceilalţi pe care nu le ştiam până acum. Sunt sigură că o să ne surprindă cu o grămadă de calităţi.

Ce ar face Laura Giurcanu cu banii dacă ar câştiga marele premiu America Express

Te-ai gândit ce ai face cu banii dacă aţi câştiga marele premiu?

– Nu m-am gândit, dar cred că o să mergem într-o vacanţă drăguţă, poate chiar tot împreună (n.red. râde ), ar fi drăguţ. Cred că o să ne luăm după aia câteva săptămâni ca să ne relaxăm, dar nu ne-am gândit încă exact ce am face cu banii.