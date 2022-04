Laura Giurcanu, dezamăgită de Zmărăndescu după Survivor: “A fost șocant să văd ce a spus”. Ce relație are cu TJ Miles

Laura Giurcanu a ajuns în România. Fosta concurentă Survivor România a fost așteptată la aeroport de familie, iubit dar și de o echipă a lui Cătălin Măruță. Blondina a făcut declarații neașteptate și spune că este dezamăgită de atitudinea pe care Cătălin Zmărăndescu a avut-o după ce a ieșit din competiție.

Laura Giurcanu, sinteza celor trei luni la Survivor România. De ce a dezamăgit-o Zmărăndescu?

Laura Giurcanu a dezvăluit că, pentru ea, cele trei luni petrecute în jungla dominicană au fost „absolut superbe”. Nu s-a lăsat nici măcar o clipă doborâtă de momentele grele, mai ales că a fost conștientă de la început unde pleacă.

Revederea cu familia a fost emoționantă, iar a afirmat că abia așteaptă să le gătească cocos celor dragi.

„Au fost trei luni absolut superbe de care m-am bucurat la maxim în fiecare secundă (…) Sunt foarte împăcată cu tot ce s-a întâmplat pe insulă.

Au fost momente în care ne era atât de foame, dar am spus de la început că nu vreau să mă plâng. Știam de la început că am plecat la Survivor. Nu dormisem niciodată în aer liber până în momentul ăla”, a povestit Laura Giurcanu.

Întrebată dacă a fost dezamăgită de atitudinea colegilor de la Survivor România, Laura Giurcanu a declarat că acest lucru nu s-a întâmplat, tocmai pentru că nu a plecat de acasă cu așteptări.

În schimb, a fost deranjată de anumite declarații pe care unii concurenți Survivor le-au făcut după eliminare,

„Am fost mai dezamăgită de lucruri care s-au întâmplat după. Cătălin a spus niște lucruri pe care eu personal, real, nu le-am înțeles. Eu nu știu despre ce vorbea. Nici măcar nu știu dacă merită în punctul ăsta să mai am o conversație cu el.

El când a plecat era ok cu mine. A fost șocant să ajung acasă și să văd ce a spus. Cu Cătălin am vorbit înainte să iasă și mi-a spus să ieșim vara asta, să ne întâlnim familiile…”, a declarat Laura Giurcanu.

Ce spune Laura Giurcanu despre relația cu TJ Miles și strategiile de la Survivor România?

În ceea ce privește faptul că ar fi fost manipulatoare sau strategul Faimoșilor, Laura Giurcanu spune că acest lucru este departe de adevăr. Susține că ce a ajutat-o să ajungă atât de departe în competiția Survivor România au fost capacitățile sale atletice.

În ceea ce privește relația cu TJ Miles, blondina a declarat că între ei nu s-a pus niciodată problema de altceva în afară de o simplă prietenie. Mai mult, în momentul în care telespectatorii au văzut ruptura dintre ei, nu-și mai vorbeau deja de câteva săptămâni.

„Nu înțeleg creierul care a născut lucrurile astea. Ca să ai o strategie trebuie să ai un scop, eu nu am avut. Am ajuns în punctul în care am ajuns în competiție pentru că, în afară de mine și Elena, nu au avut niciun fel de capabilitate atletică.

Nu strategia sau manipularea ne-a adus în punctul ăla, ci faptul că eram cele două Faimoase care intrau de 3-4 ori pe traseu.

Eu cu TJ nu mai petrecusem timp împreună de 3 săptămâni în momentul în care s-a întâmplat ruptura pe care ați văzut-o voi”, a explicat Laura Giurcanu.

Cum au așteptat-o părinții la aeroport pe Laura Giurcanu?

La sosirea în România, părinții au așteptat-o pe Laura Giurcanu cu multă mâncare gătită. Conform, , aceștia i-au adus tot felul de preparate, precum chifle, sarmale, salata de vinete, ecleruri, cozonac și plăcinte. În cele trei luni petrecute în jungla dominicană, fosta concurentă Survivor România a slăbit 5 kilograme.