Laura Giurcanu, în al nouălea cer! Ce s-a întâmplat cu iubitul ei, fost fotbalist la CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Laura Giurcanu (29 ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un fost jucător de la CFR Cluj.

Marian Huja a marcat primul gol pentru Raja Casablanca

Huja a plecat în această vară de la CFR Cluj și a semnat cu Raja Casablanca, una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul african. Românul este titular și a reușit chiar să înscrie primul său gol pentru marocani.

ADVERTISEMENT

Echipa sa a terminat victorioasă, cu scorul de 2-0, în fața formației nigeriene El Kanemi Warriors în preliminariile Cupei Confederației CAF la fotbal. Ambele goluri ale marocanilor au fost marcate târziu, de Aymen Barkok (88) și de Marian Huja (90+5).

Raja, care în prima manșă obținuse un rezultat de egalitate, 2-2, s-a calificat în faza grupelor. Echipa din Casablanca a câștigat competiția de două ori.

ADVERTISEMENT

Marocanii au vitrina plină cu trofee

Echipa lui Huja are în vitrină 13 titluri de campioană a Marocului (Botola Pro) și 9 Cupe ale Tronului. Pe plan continental, a câștigat trei Ligi ale Campionilor Africii (CAF Champions League) și trei Cupe ale Confederației CAF.

ADVERTISEMENT

În 2013, Raja Casablanca a uimit lumea fotbalului ajungând până în finala Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA, unde a pierdut în fața lui Bayern Munchen. Clubul este faimos la nivel mondial pentru galeria sa extrem de pasionată (în special facțiunea Ultras Green Boys).

ADVERTISEMENT

Laura Giurcanu a recunoscut că are foarte puține legături cu fotbalul, dar că merge la meciuri pentru a-și urmări iubitul. Iubitul ei a semnat cu Raja Casablanca până în anul 2029.

Laura Giurcanu a căzut pe scări la primul meci al iubitului

Românul a fost încurajat pe stadion de blondină care a povestit că a avut parte de un mic accident. Întreaga pățanie s-a petrecut înainte de a ajunge în tribune, vedeta precizând că are legătură cu Insula Iubirii. Era atentă la emisiune, pe telefon, și a căzut pe scări.

ADVERTISEMENT

„Am ajuns la stadion, era deja aproape plin. O atmosferă foarte plăcută. Au cântat oamenii. My crush e pe teren, face încălzirea. Vreau să vă mărturisesc că în mare parte din timp mă uit la el. Am plecat acasă și ce credeți că am pățit? După ce omul ăsta a alergat două ore, eu am căzut pe scări.

Am căzut pe scări pentru că aveam în mână telefonul cu Insula Iubirii, așa că am fost bandajată și deja mi-am revenit. Nu vă faceți griji pentru mine”, a mărturisit Laura Giurcanu, pe contul de TikTok.