Laura Giurcanu, motivul pentru care s-a despărțit de logodnic: „Cel mai urât tip de înșelat. Mi-a frânt inima”

Laura Giurcanu a vorbit despre despărțirea de logodnicul ei. Vloggerița le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele sociale că trece printr-o perioadă grea și încă nu s-a vindecat din această cauză.

Blondina le-a povestit internauților care a fost motivul pentru care ea și partenerul ei au ales să meargă pe drumuri separate. Logodnicul Laurei Giurcanu i-ar fi fost infidel tinerei, așa cum a dezvăluit chiar ea.

Influencerița a recunoscut că lucrurile nu mergeau bine între ei de o perioadă. Cu toate acestea, nu s-ar fi așteptat la un astfel de deznodământ.

Laura Giurcanu, detalii despre despărțirea de logodnic

le-a vorbit urmăritorilor ei despre despărțirea de logodnic. Deși aveau planuri mari de viitor și păreau că formează cuplul perfect, cei doi au decis să pună capăt relației.

Vloggerița era logodită cu Cezar din 2019, însă zilele trecute i-a anunțat pe fani că totul s-a terminat între ei. Motivul ar fi fost infidelitatea partenerului ei, așa cum a povestit blondina pe pagina sa oficială de Instagram.

Mai exact, în timp ce se afla în camera de hotel, Cezar ar fi înșelat-o doar la câțiva metri de ea. O imagine cu Cezar, aflat alături de altă tânără, a fost un șoc pentru Laura Giurcanu.

Aceasta le-a povestit totul celor care o urmăresc în mediul online. Laura a recunoscut că relația nu mergea foarte bine, dar nu s-a gândit niciodată că se va sfârși în acest fel.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi.

Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat…de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată. Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat.

Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu să vorbesc despre sata înainte de a devenit un subiect de bârfă.

Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor”, a explicat Laura Giurcanu pe .

Vloggerița este devastată după despărțire

Laura Giurcanu este recunoscătoare pentru multe dintre lucrurile trăite alături de fostul partener. Felul în care relația s-a terminat a fost unul cu totul neașteptat pentru tânără, care este devastată de durere.

Deși amândoi au greșit de-a lungul timpului, Laura spune că modul în care lucrurile s-au sfârșit nu a avut legătură cu ea. Și mai dureros este faptul că bărbatul o înșela chiar la 10 metri de ea, lucru peste care nu poate trece.

„Felul în care s-a terminat a fost pentru mine neașteptat, greu, sfâșietor, inimaginabil de dureros și mi-a frânt inima.

E foarte ok să vorbesc despre asta. Am făcut multe greșeli, m-am comportat super nepotrivit în multe momente și am înțeles foarte multe lucruri despre mine și voi înțelege multe.

Dar cum s-a încheiat totul nu are nicio legătură cu mine. Indiferent că un bărbat e exasperat și nu-și mai suportă iubita… te desparți, îți iei la revedere și faci ce vrei după. Când zic că te desparți, te desparți ca și celălalt să știe că te-ai despărțit.

Eu eram în orașul în care s-a întâmplat chestia asta. Eu venisem să susțin ce se întâmpla acolo pentru el. Eram în camera de hotel în momentul în care chestia aia se întâmpla la 10 metri de mine.

Asta a făcut cu totul mult mai dureros. La ce s-a ajuns e o mizerie din care nu meritam să fac parte și iata-mă fix în mijlocul ei”, a mai spus Laura Giurcanu.

Laura Giurcanu este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România. Este fotomodel și a pozat pentru câteva reviste, printre care și Elle România. Tânăra are peste 900.000 de urmăritori pe Instagram și are și un canal de YouTube, unde postează regulat.