S-a răzbunat Laura Giurcanu pe Otilia Bilionera? Cântăreața de la Survivor România, cu lacrimi în ochi: „Nu mă așteptam la votul ei”

Laura Giurcanu a nominalizat-o pe Otilia Bilionera la Survivor România. Blondina a putut face o nominalizare directă, căci a primit colanul de imunitate, după ce Roxana Ciuhulescu, cea care îl câștigase, de fapt, a fost eliminată din considerente medicale.

Nominalizarea Otiliei a ridicat sprâncene la consiliul din Republica Dominicană. Ca o coincidență, aceasta vine după o confruntare pe care Laura a avut-o cu Otilia și Andreea în ediția din 23 ianuarie în camp.

Mai exact, Andreea și Otilia au remarcat că Laura petrece foarte mult timp în preajma băieților, în special în compania unuia dintre ei, TJ Miles.

Laura Giurcanu s-a răzbunat pe Otilia Bilionera pentru insinuările despre relația ei cu TJ Miles?

Andreea și Otilia s-au apropiat destul de tare în competiție, nereușind să se lipească de grupul majoritar. Laura chiar comentase la testimoniale că Otilia a devenit ”cățelușa” Andreei, fiind extrem de deranjată de insinuările celor două cu privire la relația ei cu TJ Miles.

Deși avea la dispoziție și alți concurenți pentru a-i nominaliza, Laura a preferat să o propună pe Otilia, care în ultima perioadă a început să aducă tot mai multe puncte pentru echipa ei.

E drept, punctul decisiv a fost pierdut de Otilia în fața Ștefaniei, la jocul de ștafetă, în acest fel Faimoșii ajungând încă o dată la nominalizări.

„Nu mă așteptam la votul Laurei, având în vedere că suntem foarte puține fete. Nu am cuvinte. Nu am ce să zic. Eu sunt foarte feministă. Ea văd că nu e. Eu nu am votat nicio femeie până acum”, a declarat Otilia Bilionera.

A doua eliminare de la Survivor România, marți, 25 ianuarie

CRBL a intervenit dorind să știe dacă feminismul ei se traduce în faptul că va propune doar băieți. Artista i-a răspuns cântărețului, spunându-i că în echipă sunt mai puține fete decât băieți și ar fi nedrept să mai plece încă o persoană de sex feminin.

„Nu mă așteptam să genereze genul ăsta de reacție. Sper că Otilia nu a luat-o atât de personal. Otilia este extrem de importantă pentru echipă și a adus puncte. Evident, îmi doresc să nu plece acasă. Un nume trebuia spus și ăsta a fost”, a comentat apoi Laura Giurcanu, explicând de ce a nominalizat-o pe Otilia.

Robert Niță, și Otilia Bilionera sunt noii concurenți nominalizați. Unul dintre ei va pleca din competiție în ediția care va fi difuzată de marți, 25 ianuarie 2022.

Robert a fost nominalizat de Cătălin Zmărăndescu, iar Andreea Tonciu de restul concurenților.