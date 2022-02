Cine este și cum arată sora Laurei Giurcanu de la Survivor Romania 2022. Bianca a participat la Bravo, ai stil!

Faimoasa din Republica Dominicană este tare mândră de sora sa, Bianca, în vârstă de 26 de ani. Tânăra, care lucrează ca însoțitoare de zbor, a participat în trecut la show-ul „Bravo, ai stil”.

Bianca Giurcanu este cunoscută în industria modelingului, motiv pentru care și-a încercat norocul în de stil de la Kanal D, mai ales că este pasionată de modă.

Tânăra nu a rezistat foarte mult în competiție, dar cu siguranță este un exemplu pentru sora mai mică, Laura Giurcanu. Cele două seamănă din multe puncte de vedere.

Cine este sora Laurei Giurcanu de la Survivor România 2022. Cum arată Bianca

Mai mult decât atât, Bianca Giurcanu nu și-a dorit să aibă o carieră în aceeași branșă cu sora sa mai mică, asta pentru că nu a vrut nicio secundă să existe termeni de comparație.

Însoțitoarea de zbor a vrut un drum propriu și personal, dorindu-și foarte mult să reușească prin forțele sale. Și asta s-a și întâmplat!

„Am ales să particip la acest show pentru a mă autodepăşi, pentru a-mi testa limitele în toate sensurile. Cred că emisiunea mă va şlefui atât din punct de vedere stilistic, cât și din punct de vedere al personalității mele.

Îmi doresc să cresc o dată cu prezența mea în acest show, să evoluez. Sunt gata să ascult păreri, să ofer emoție și styling-uri!

Ar fi fost foarte greu pentru că toată lumea m-ar fi comparat cu ea. Și nu e foarte ușor să fiu comparată cu ea.

Nu voiam să se spună că am reușit datorită faptului că sunt sora ei. Am vrut să am drumul meu”, spunea sora Laurei Giurcanu de la Survivor România 2022 în urmă cu ceva vreme, notează .

Bianca Giurcanu, admirată pentru postările sale

Cu toate acestea Bianca Giurcanu este o prezență foarte activă în social media, unde este admirată pentru postările sale legate de obiecte vestimentare sau vacanțe din zone exotice.

Urmărită de peste 203.000 de oameni pe contul de Instagram, demonstrează că are foarte multe calități pe lângă trăsăturile fizice.

Sora mai mare a Laurei Giurcanu de la Survivor România 2022 a învățat la Liceul Teoretic Ion Barbu din București, iar apoi a urmat Academia de Studii Economice. O perioadă a locuit în Cluj-Napoca.