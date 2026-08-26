Laura Giurcanu, vacanță exotică cu fostul fotbalist de la CFR Cluj! Ipostaza în care au apărut cei doi

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Iată care este ipostaza specială în care a apărut Laura Giurcanu cu fostul fotbalist de la CFR Cluj. Cei doi îndrăgostiți au mers în vacanță într-o destinație frumoasă aflată la o distanță destul de mică de țara noastră.

Concediu special pentru Laura Giurcanu și sportivul cu care se iubește

E una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, numele său fiind celebru și prin intermediul micilor ecrane. Laura Giurcanu (29 ani) are o comunitate mare în online, dar este discretă cu planul personal. În urmă cu ceva vreme care a evoluat o perioadă pentru CFR Cluj.

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Marian Huja (27 ani) este jucătorul care o face fericită pe frumoasa blondină, care . Cei doi au decis să nu se mai ascundă de ochii curioșilor. Decizia a fost luată la numai câteva zile după ce s-a aflat că fundașul a semnat cu Raja Casablanca, în schimbul a 350.000 de euro.

Fosta concurentă de la Antena 1 a bifat o deplasare specială alături de acesta. Cuplul a plecat într-un concediu de vis în Mondello, Italia, de unde a imortalizat mai multe imagini incendiare. Astfel, și-au oficializat legătura amoroasă printr-o poză în care sunt surprinși de la spate. În această imagine cei doi parteneri sunt extrem de apropiați.

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Mesajul este unul sugestiv datorită piesei care rulează pe fundal, și anume „Good Girl”, interpretată de Cloonee, Prospa și Tristan Henry. Fotografia specială a fost realizată într-o destinație exotică. A fost împărtășită de sportiv urmăritorilor săi și apoi, a fost redistribuită de blondina care are 845.000 de urmăritori pe Instagram.

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Cine este iubitul Laurei Giurcanu

Marian Huja are dublă cetățenie, română și portugheză. Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a început să joace fotbal la Belenenses. Ulterior, fundașul central a trecut pe la academia celor de la Watford. Prima echipă de seniori cu care a semnat a fost Koge din Danemarca. În perioada 2020 – 2025 a avut contract cu Petrolul Ploiești.

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În vara anului trecut a fost vândut către clubul polonez Pogon Szczecin, unde a avut un start foarte bun. Din păcate, performanțele sale au început să scadă, dovadă că în februarie 2026 a fost cedat sub formă de împrumut la CFR Cluj. În cele din urmă formația din Ardeal l-a transferat definitiv, perioadă în care a jucat doar în 23 meciuri.

Acum a plecat în Maroc, la Raja Casablanca. Înțelegerea semnată în această vară are o valabilitate de 3 ani. Iubitul frumoasei Laura Giurcanu va câștiga aproximativ 300.000 de euro pe sezon. Marian Huja a fost cel care a ales să se bucure de o altă oportunitate în carieră. Sportivul are o cotă de piață de 1,5 milioane de euro, conform .