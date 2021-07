Laura Ilie poate aduce prima medalie a României la Tokyo! Ce spunea înainte de plecare într-un interviu FANATIK

Laura Ilie este una dintre sportivele în care România își pune speranțe pentru obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo și prima care în mai puțin de trei ore de la intrarea în competiție, poate arăta lumii întregi medalia olimpică.

Dubla campioană europeană la tir în proba de Puşcă Aer Comprimat 10 metri, Laura Ilie intră în cursa pentru medalii, sâmbătă noapte, la doar câteva ore după deschiderea oficială.

Optimistă înaintea intrării în concurs

Laura Ilie , Pușcă Aer Comprimat 10 metri, sâmbătă noapte, la ora 2:30 (ora României). Aproximativ două ore mai târziu este programată finala, acolo unde sportiva știe că poate să ajungă.

Știe că are toate atuurile să țintească o medalie. Și-a demonstrat calitățile la europenele din 2019 și 2020 și este decisă să facă o figură frumoasă și în întrecerea de la Tokyo. Are șansa ei și vrea să profite de ea, chiar dacă va concura în condiții grele.

”La 6:30, 7:00 cel târziu trebuie să fiu în poligon. Va fi dificil pentru că nu am timp suficient să mă odihnesc. Trebuie să găsesc o modalitate să nu fiu deranjată, să pot să dorm. O să-mi pun dopuri în urechi, nu știu cum o să fac, dar găsesc eu ceva.

Dacă la finalul calificărilor voi fi printre primii 8, voi trage și în finala, iar apoi vedem rezultatul. Posibilitatea unei calificări în finală este reală, eu cred în această șansă. În ziua de concurs se poate întâmpla orice, dar pe mine nu mă reprezintă o zi.

În acea zi este posibil să mă simt rău, să mă doară capul, să fie o chestie pe care nu o pot controla. Și atunci consider că dacă va fi să fie și destinul spune că eu trebuie să fiu cea care câștigă medalia respectivă în ziua respectivă, foarte bine. Dacă nu, oricum valoarea mea nu o face o zi”, a spus Laura Ilie, într-un interviu pentru FANATIK, în cadrul campaniei .

Dincolo de medalie este respectul de sine

Laura Ilie practică tirul de 10 ani. A ajuns din întâmplare în poligon, dar anii ce au urmat și munca i-au răsplătit tenacitatea și ambiția.

Sportiva are deja trei titluri continentale consecutive. Primul l-a cucerit în 2018, la Gyor, în Ungaria, în competiția pe echipe, iar în 2019, la Osijek, și în 2020, la Wroklaw, a triumfat în proba individuală la Pușcă Aer Comprimat 10 metri.

La Tokyo își dorește o clasare pe podium, dar mai presus de o medalie își dorește să se poată privi în oglindă, a doua zi după încheierea concursului.

”Obiectivul meu, ca al tuturor, este să mă întorc cu o medalie. Obiectivul personal este ca la finalul competiției să nu am ce să îmi reproșez, știind că am muncit și am făcut totul pentru a fi bine.

Nu vreau să mă întorc cu o dezamăgire față de mine și față de ceea ce puteam face. Să zic: ’Măi fată, ai făcut tot ce a depins de tine! Nu a fost ziua ta’ sau ‚a fost ziua ta’, că dacă este o bucurie, ne vom bucura cu toții. Dacă nu, îmi doresc să nu fac greșeli pe care, pe urmă, să le regret”, a mai spus Laura Ilie în interviul pentru FANATIK.