Laura Ilie trage pentru prima medalie olimpică a României. Sportiva intră prima în concurs, în proba de tir

Laura Ilie este una dintre sportivele în care România își pune speranțe pentru obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Dubla campioană europeană la tir în proba de Puşcă Aer Comprimat 10 metri, Laura este prima sportivă din delegația României care va intra în cursa pentru medalii, la doar câteva ore după deschiderea oficială.

Se trezește cu noaptea-n cap ca să câștige o medalie

Să închei pe podium o întrecere de tir, totul trebuie să fie perfect. O știe și Laura Ilie. Mai știe și că este una dintre cele mai valoroase sportive din lume în proba de Pușcă Aer Comprimat.

Și-a demonstrat calitățile la europenele din 2019 și 2020 și este decisă să facă o figură frumoasă și în întrecerea de la Tokyo. Are șansa ei și vrea să profite de ea, chiar dacă în condiții grele.

”La 6:30, 7:00 cel târziu trebuie să fiu în poligon. Va fi dificil pentru că nu am timp suficient să mă odihnesc. Trebuie să găsesc o modalitate să nu fiu deranjată, să pot să dorm. O să-mi pun dopuri în urechi, nu știu cum o să fac, dar găsesc eu ceva.

Posibilitatea uni calificări în finală este reală, eu cred în această șansă. Nu se pune problema de dorință, ideea e să fie acea zi fabuloasă pe care ne-o dori toți cei care vom intra în concurs.

Îmi doresc o medalie, normal, pentru asta m-am pregătit și voi face tot ce-mi stă în putință”, a declarat Laura Ilie, într-un interviu, pentru Realitatea Sportivă.

A renunțat la muzică pentru Tir

Laura Ilie practică tirul de 10 ani. A fost o întâmplare că a ajuns în poligon. O notă mică la sport i-a deschis calea spre înalta performanță. Până să tragă cu arma, Laura era pasionată de muzică.

”Așa cum li se întâmplă multor sportiv și eu din întâmplare am ajuns în poligon. Am luat o notă mică la sport și atunci doamna profesoară m-a recomandat unei prietene care era antrenoare și așa am ajuns în poligon.

A fost o preselecție și am fost aleasă, pentru că a fost cea mai bună. Pe vremea aceea eu eram pasionată de tobe, nu-mi plăcea tirul. Exersam foarte multe ore la tobe, și o dată pe săptămână luam lecții de pian.

Apoi lucrurile au curs de la sine și am ajuns în această poziție, să-mi reprezint țara la Jocurile Olimpice. Până la urmă acesta este visul oricărui sportiv”, a povestit sportiva pentru sursa citată.

a mai povestit că la precedenta ediție a JO a ratat calificarea de puțin și a fost extrem de dezamăgită, dar acel eșec a și motivat-o să muncească mai mult pentru a-și împlini visul.

Sportiva are trei titluri continentale consecutive. Primul l-a cucerit în 2018, la Gyor, în Ungaria, în competiția pe echipe, iar în 2019, la Osijek, și în 2020, la Wroklaw, a triumfat în proba individuală la Pușcă Aer Comprimat 10 metri.