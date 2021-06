Laura Kövesi, şefa Parchetului European, rupe tăcerea într-un interviu exploziv: “Nu există ţări curate!” Ce spune de gulerele albe

Într-un interviu acordat pentru , Laura Codruța Kövesi a afirmat că nu există „țară curată” din perspectiva infracțiunilor de corupție printre cele 22 de țări membre al Uniunii Europene care au recunoscut jurisdicția EPPO în ce privește actele de corupție care afectează interesele financiare ale UE.

Prezentăm mai jos interviul acordat de Laura Codruța Kövesi pentru Faces of Democracy:

Doamna Kövesi, sunteți șefa nou înființatului Biroul al Procurorul European (European Public Prosecutors Office – EPPO). Cât de importante sunt pentru dumneavoastră personal democrația și valorile democratice?

Am crescut într-un regim comunist și am încă amintiri foarte vii despre cum era viața atunci. Apoi am fost suficient de norocoasă să fiu parte a unui lung proces de transformare a României într-o societate democratică, proces în care intrarea în Uniunea Europeană a fost unul dintre punctele culminante.

De aceea pentru mine democrația nu este o definiție abstractă pe care aș fi putut-o învăța la școală, împreună cu un set de valori pe care se întemeiază. Este o practică, un angajament. Am o experiență personală privind fragilitatea și valoarea acestui mod de organizare a societății umane, cât de mult trebuie să muncim pentru a-l păstra. Deci, ca să vă răspund la întrebare: pentru mine, democrația este fundamentală, precum aerul pe care-l respir.

Deschiderea frontierelor a permis dezvoltarea organizațiilor criminale

EPPO este primul parchet supranațional din lume. Când ați preluat funcția ați vorbit de un „moment istoric”. De ce are nevoie Europa de propriul parchet și care vor fi avantajele pentru cetățenii săi?

Pentru prima dată, un organism al Uniunii Europene va investiga, pune sub acuzare și trimite în judecată săvârșirea unor infracțiuni. Nimeni în afară de EPPO nu poate investiga fraudele comise împotriva bugetului UE comise după 1 iunie 2021 în cele 22 țări participante.

Constituirea EPPO are implicații vaste. De exemplu, nu am nicio îndoială că va duce la armonizarea legislațiilor penale, care se află în centrul suveranității naționale.

Din perspectiva cetățeanului, EPPO este un răspund concret la o problemă veche: deschizând frontierele, am permis nu doar oamenilor și companiilor să prospere, din nefericire am permis și organizațiilor criminale să-și dezvolte operațiunile și să se extindă. EPPO este prima ajustare de care avem nevoie în această privință.

Vrem să facem din EPPO un centru de excelență pentru confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni. Sunt convinsă că EPPO va schimba regulile și în ce privește combaterea fraudelor transfrontaliere la plata TVA.

Dincolo de contribuția sa la creșterea sentimentului general de securitate, EPPO este primul instrument cu adevărat eficient pentru apărarea statului de drept în UE. Aplicând principiul simplu al egalității în fața legii, EPPO va juca un rol crucial în a face mai puternică ca niciodată încrederea cetățenilor europeni în Uniune.

„Am o echipă bună și motivată”

Până în 2018 ați fost șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România. Cum intenționați să combateți corupția, mituirea și spălarea de bani în statele membre ale UE?

În primul rând, trebue precizat că EPPO are competență limitată la corupția, mituirea și spălarea de bani în țările membre participante doar când sunt afectate interesele financiare ale Uniunii Europene! Mai mult, avem o structură complexă și trebuie să operăm ca un singur birou în 22 de sisteme juridice diferite, după 22 de coduri penale și de procedură penală. Asta înseamnă că avem provocări uriașe în fața noastră.

Experiența mea ca procuror poate fi redusă la câteva principii foarte simple: muncește mult, nu renunța niciodată și întotdeauna să respecți legea. Doar lucrând în mod profesionist, fiind consecvent și respectând tot timpul legea, poți câștiga și păstra încrederea cetățenilor. Voi urma aceste principii în rolul meu de procuror-șef european. Un lucru bun este că nu sunt singură. La EPPO, ca și la DNA, am o echipă bună și motivată de procurori curajoși.

O parte din populație își dorește mai multă izolare și autonomie națională. Ce le spuneți celor care susțin că investigațiile procurorilor sunt în nucleul autonomiei naționale?

Chiar sunt. Dar trebuie să evoluăm dacă vrem să fim credibili și eficienți. Citiți rapoartele Europol, vorbiți cu practicienii despre dificultățile pe care le întâmpină în combaterea infracționalității transfrontaliere, în general, și a cele economice și financiare în particular.

La ce bun să păstrăm aceste puteri la nivel național când organizațiile criminale au ajuns la cifre de afaceri comparabile cu cele ale celor mai mari corporații globale? Adevărul este că suntem mult rămași în urmă. Acum putem încerca să recuperăm sau să continuăm să ne prefacem că nu avem nicio problemă.

Ungaria, Polonia, Danemarca, Suedia și Irlanda formează un grup de țări care refuză să coopereze cu biroul procurorului european. Este EPPO de fapt un „tigru fără dinți”?

Nu este o imagine exactă. Aceste state membre nu s-au alăturat în cooperării extinse care a dus la formarea EPPO, astfel că nu sunt parte a acestuia. Asta nu înseamnă că refuză să coopereze cu EPPO.

Vom lucra în strânsă legătură cu parchetele lor naționale. Suntem în legătură cu toate și, de exemplu, am încheiat deja un protocol cu Parchetul General din Ungaria. Noi tot putem ancheta cetățeni și companii din aceste țări dacă au comis infracțiuni într-un stat membru care partipă la cooperarea extinsă în cadrul EPPO.

Puterea efectivă a EPPO trebuie măsurată prin comparație cu acțiunea sa în țările participante. Sunt sigură că veți vedea în curând că nu suntem un tigru fără dinți.

„Am ajuns să fim mai toleranți cu corupția”

În , ați subliniat că fraudarea fondurilor publice este „o serioasă amenințare la adresa democrației”. Mai exact, în ce constă pericolul și credeți că acesta este subestimat?

Infracțiunile „gulerelor albe” sunt subraportate, subestimate și adesea chiar tolerate în beneficiul organizațiilor criminale care aspiră să submineze și să înlocuiască autoritățile legitime. În anumite circumstanțe, aceste organizații nu se feresc să recurgă la violență extremă. Nu este o întâmplare că, atunci când am depus jurământul în fața Curții Europene de Justiție, am invitat membri ai familiilor lui Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak și Martina Kusnirova. Ce au dezvăluit acești jurnaliști este aspirația hoților de a captura statul. Odată ce statul este capturat, instituțiile sale nu mai funcționează pentru binele comun și democrația este subminată. Amenințarea este foarte reală și foarte comună.

Cred că este subestimată pentru că în cele mai multe dintre cazuri nu este în mod evident violentă. De asemenea, și pentru că am ajuns să fim mai toleranți cu corupția.

Înainte să ne începem operațiunile, a făcut o cercetare în țările UE participante privind numărul de anchete din domeniul nostru de competență care s-au derulat în ultimii patru ani. În unele țări sunt cu sutele, poate chiar mii. În alte țări, nu este aproape niciuna. Asta mă face să-mi pun întrebări asupra priorității acordate acestei lupte. Pentru că știu că nu există țări curate.

Cea de-a șaptea întrebare este una personală: ce vă place să faceți cel mai mult în timpul liber și care sunt obiectivele pe care vi le-ați fixat pentru următorii ani – atât profesional, cât și în viața privată?

Din punct de vedere profesional, trebuie să admit că postul actual este cel mai solitant de până acum. Vreau să-mi pun întreaga experiență profesională și energie într-un mandat de succe ca procuror european: să câștig încrederea cetățenilor dovedind că EPPO este o instituție independentă, puternică și eficientă și că legea este egală pentru toată lumea. În ce privește viața privată, aș vrea să petrec mai mult timp cu familia.