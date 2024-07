Laura Lavric, moment tensionat în timpul unei nunți. Motivul pentru care artista a plesnit un muzicant în fața tuturor invitaților

Laura Lavric este una dintre cele mai iubit interprete de muzică populară. Artista este chemată constant la evenimente, iar acolo se încarcă cu energia publicului. Recent, la o nuntă, Laura Lavric l-a plesnit pe un alt artist. Iată motivul!

Laura Lavric a plesnit un interpret la o nuntă, în fața a 400 de invitați

Laura Lavric are în spate o carieră de zeci de ani petrecuți pe scena muzicii din România. Cu o asemenea experiență, mulți ar fi tentați să creadă că artista știe să fie mereu diplomată. Ei bine, nu.

Fiecare eveniment la care participă faimoasa interpretă vine la pachet cu provocările lui. Unele dintre ele o enervează atât de tare, încât artista se vede nevoită să acționeze dur.

Recent, la o nuntă din Iași. Toate bune și frumoase, până când, la un moment dat, lucrurile au escaladat. Mai exact, a izbucnit un conflict între interpretă și un alt artist.

Potrivit , Laura Lavric a renunțat la orice manieră și l-a plesnit pe interpret. Artista ar fi avut motivele ei pentru care a răbufnit și nu a mai ținut cont de nimic. Deși toți invitații erau cu ochii pe ea, asta nu a reținut-o să-i dea o palmă celuilalt artist.

Interpretul în cauză a primit o palmă peste față și de față cu toți invitații. Nimeni nu știe exact din ce motiv s-a întâmplat asta. Cel mai probabil, totul are legătură cu programul artistic.

Artistul lovit a depus plângere la poliție împotriva Laurei Lavric

Interpretul agresat susține că Laura Lavric a ajuns mult mai devreme la eveniment. Din această cauză, întregul program artistic s-a decalat.

”Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical. Ea a ajuns mai devreme decât promisese. A ajuns mai devreme decât era stabilit și a dat programul peste cap.”, a spus artistul, potrivit

Pus în fața faptului împlinit, artistul agresat a decis să își întrerupă el momentul. Acesta a lăsat-o pe Laura Lavric să urce pe scenă. Deși nu a fost tocmai plăcut pentru interpret să renunțe la prestația sa, a decis că așa este cel mai bine.

”Ne-a oprit pe noi, formația. Ne-a încurcat și așa mai departe, dar totul a fost în regulă. Nu am avut nimic împotrivă, am lăsat-o. Am oprit eu programul meu muzical, am lăsat-o să intre. Și-a făcut programul, totul în regulă.”

Laura Lavric l-a plesnit pe interpret, în loc să-i mulțumească că i-a cedat locul

Laura Lavric a urcat pe scenă. Deși nu era ora la care trebuia să cânte, a dus momentul artist la final. Însă, înainte de a coborî de pe scenă, artista s-a îndreptat către interpretul care i-a cedat locul. În loc de mulțumire, Laura Lavric l-a lovit peste față și l-a făcut nesimțit.

”La sfârșitul programului ei, înainte să plece, a venit la mine. Mi-a zis că sunt un nesimțit și m-a lovit peste față și a plecat.”

Interpretul a fost plesnit în fața a peste 400 de invitați. Deși nu își explică exact ce anume a determinat-o pe Laura Lavric să îl lovească, interpretul nu are de gând să lase lucrurile nerezolvate. Acesta a declarat că a depus plângere la poliție și vrea să se convingă lumea ce fel de artist este Laura Lavric.

”Am depus plângere la poliție. Eu am continuat să cânt chiar și după ce am fost lovit. Am zis că o să se rezolve situația în zilele următoare. Ar trebui să afle toată lumea, să vadă toți ce înseamnă o vedetă, un interpret ajuns la o vârstă înaintată. Să vadă cum judecă doamna Laura Lavric.”, a mai spus artistul lovit de Laura Lavric.