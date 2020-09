Laura Lavric și-a executat silit sora și a câștigat 10.000 de euro. Ce susține artista de muzică populară

Laura Lavric a decis să acționeze în instanță împotriva surorii sale. Se pare că femeia i-a adresat mai multe replici injurioase, deloc de neglijat de către renumita solistă.

Artista de muzică populară a dat-o în judecată pe Ecaterina, sora ei, fiind vorba de un proces de 10.000 de euro.

Cântăreața a primit dreptate în instanță și sora ei a fost executată silit. Se pare că aceasta este ieșită la pensie fiind și modalitatea prin care îi va achita Laurei Lavric daunele.

Laura Lavric a câștigat 10.000 de euro după ce și-a executat silit sora

Laura Lavric a dat-o pe Ecaterina în judecată și în trecut, acuzând ca motive și calomnia. Se pare că pe artista de 74 de ani s-a supărat foarte tare pe replicile oferite de sora ei prin diverse emisiuni în care își făcea apariția.

“Trebuie să mai trăiesc 90 ani ca să primesc toți banii pentru că primesc 50 euro lunar din pensia ei. Nu stau eu în banii ăștia, sincer vă spun că îmi pare rău că s-a ajuns aici. De cand a început scandalul, iau pastile de inimă, am probleme cu tensiunea. Eu am vrut s-o opresc să mă mai bălăcărească, nu m-au interesat banii ei.

M-a făcut o mare bagaboantă după ce am împlinit 60 ani, cum să accept așa ceva? Din păcate, asta a fost singura modalitate s-o opresc pentru ca eu n-am fost niciodată într-un tribunal, nici când am divorțat n-am fost.”, a transmis artista Laura Lavric, într-o intervenție pe România TV.

Laura Lavric a revenit de curând și în atenția publicului datorită unor momente artistice susținute. A participat la mai multe evenimente și și-a celebrat ziua de naștere recent, când a împlinit 74 de ani.

În lunile de pandemie aceasta s-a retras la fel ca multe vedete de la noi și a fost nevoită să amâne concerte și alte evenimente.

“Din punct de vedere financiar, nu mi-a fost greu, am supravietuit pentru ca avem cateva spatii inchiriate. Dar cel mai mult mi-a lipsit publicul si iubirea lui.“, a mai susținut solista populară.

