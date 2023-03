Laura Stoica a murit acum 17 ani! Amintiri dureroase cu uriașa artistă: ”Trebuie să murim ca să ne dea la radio”

Silvia Dumitrescu, prietena Laurei Stoica, ne povestește care a fost cea mai mare durere a celebrei cântărețe, faptul că, pentru o perioadă, posturile de radio nu au mai dorit să-i difuzeze piesele.

Laura Stoica, accident cumplit acum 17 ani

Astăzi se împlinesc 17 ani de când talentata și frumoasa cântăreață Laura Stoica a plecat într-o lume mai bună, într-un accident cumplit. În exclusivitate pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu, celebra ei prietenă, ne dezvăluie detalii neștiute despre Laura Stoica, despre ce fel de persoană era, ce îi plăcea și ce nu să facă.

Silvia Dumitrescu își aduce aminte cât de bine se distrau amândouă, cum își serbau zilele de naștere împreună și că, în ciuda aparențelor, Laura Stoica nu era o fire prea prietenoasă.

Silvia Dumitrescu își aduce aminte de perioada ‘neagră’ în care multe soliste, printre care și Mădălina Manole, nu au mai fost difuzate la radio și câtă nedreptate li s-a făcut atunci. Laura Stoica era e fire veselă, pontoasă, tocmai absolvise facultatea de teatru și ar fi avut o viață întreagă înainte să cânte și să compună minunat.

Silvia Dumitrescu : “Îmi dau seama acum câte nedreptate ni s-a făcut în perioada aceea”

Laura Stoica s-a născut în data de 10 octombrie 1967, la Alba Iulia, și ar fi avut 56 de ani acum. A fost o celebră cântăreață, actriță și compozitoare de muzică pop rock. Pentru majoritatea celor care au iubit-o și ascultat-o, Laura Stoica este cea mai importantă solistă de muzică rock din România, o personalitate originală, unică.

“ a fost nelipsită de la toate lansările mele, și eu de la ale ei. Avem multe întâmplări împreună dar îmi aduc aminte că eram la Sibiu și am găsit un magazin de haine. Noi nu prea aveam timp să umblăm, că aveam treabă, dar acum aveam niște timp liber. Eram nemachiate, râdeam, și am intrat pentru că am văzut o salopetă de blugi în vitrină.

Vânzătoarea ne-a zis că are numai una așa că am intrat la cabină s-o probăm. Și râdeam și ne împingeam iar vânzătoarea era rușinată și confuză pentru că nu era sigură că suntem noi” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu.

“În drum spre mare am început să ne dezbrăcăm și ne-am aruncat în apă”

La vârsta de 6 ani Laura Stoica se mută la Târgoviște unde se apucă de cursuri de canto clasic. Debutul ei are loc la Amara, la Festivalul Trofeul Tinereții, în anul 1987 unde ia locul doi. În luna decembrie a aceluiași an este remarcată de Iuliu Merca și va pleca într-un turneu alături de nume mari ale rock-ului românesc: Semnal M și Riff. Acesta este primul turneu al Laurei Stoica.

“Eu m-am lansat în ’85 iar ea în ’90 și îmi aduc aminte că am luat același premiu, Premiul Carului 5. Era o distincție foarte importantă, cel mai frumos premiu cu putință, un premiul pentru telegenie. După festival ne-am dus la terasa ‘Pătrățica’ și am stat până dimineața. Am cântat amândouă, ne-am luat de mână și am plecat spre mare.

În drum am început să ne dezbrăcăm și ne-am aruncat în apă. Pentru mine a fost prima dată când am avut curaj să fac baie, noaptea, în apă. Și am făcut-o împreună cu ” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Silvia Dumitrescu.

“Mai avea momente când se enerva și Doamne ferește! să fii acolo”

Între anii 1990 și 2005, Laura Stoica scoate patru albume, are nenumărate concerte și spectacole în țară și în străinătate și apare de foarte multe ori la tv. Cele mai cunoscute cântece ale ei sunt “Un actor grăbit”, “Focul”, “Mai frumoasă”, “Cartierul cântă rock”.

“Laura era o persoană foarte deschisă, haioasă și pontoasă. Mai avea momente când se enerva și Doamne ferește să fii acolo. În prezența mea nu se prea enerva. Dar pe cât de rapid îi sărea țandăra, pe atât de repede îi trecea.

Nu țineam niciodată supărarea, nu avea răutăți. Era prietenoasă mai mult cu oamenii simpli, cu fanii pe care îi vedea prima dată, era dornică să lege prietenii. În general însă nu era o persoană prietenoasă, iar pe partea muzicală avea foarte puține relații apropiate“ mărturisește Silvia Dumitrescu.

“Eram la fel de nonconformiste, nu ne păsa de ce spune lumea”

În anul 1989 Laura Stoica se angajează ca solistă la Teatrul de revista din Ploiești, unde va sta un an. Tot în acel an are un concert cu trupa rock Statuar iar în anul 1990 merge la Festivalul București unde ia premiul întâi la secțiunea de creație cu piesă “Călători în pustiu”.

“Laura a făcut teatru și, la un moment dat, m-a chemat la examenul ei de admitere atunci când a absolvit facultatea. Începuse să-și facă relații și în lumea asta, se împrietenise cu colegii. Laurei i-a plăcut de mine foarte mult pentru că eram la fel de nonconformiste, nu ne păsa de ce spune lumea, nu am mers niciodată pe drumuri bătătorite de alții.

Chiar dacă nu cântam același gen muzical ne împăcam foarte bine. Eram amândouă Balanțe așa că ne serbam și zilele de naștere împreună, am fost plecate în multe turnee și spectacole” declară Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Cu vreo 2 ani înainte să moară a fost o perioadă în care nu i s-au mai difuzat piesele la radio”

În anul 1993 își face propria formație, Laura Stoica Band, alături de Eugen Mihăescu, Iulian Vrabete, Vlady Cnejevici, Cristian Soleanu și Florin Ionescu, cu care se va căsători în luna octombrie a anului 1992. În această componentă Laura Stoica va avea primul concert la Festivalul București. Revista Pop, Rock & Show o pune pe locul întâi în rândul solistelor pop din țară.

“Laurei îi plăcea să călătorească mult, iar prin natură meseriei noi chiar călătoream mult. Ei îi mai plăcea să gătească, dar nu prea avea timp. Cu ceva timp înainte să moară, cu vreo 2 ani înainte să se întâmple accidentul, a fost o perioadă în care nu i s-au mai difuzat piesele la radio. Atunci mă chema mereu la ea pentru că avea o carte de bucate și în fiecare zi a decis că învață să gătească ceva nou.

Tot atunci a avut o perioadă în care înregistra piese noi și mă chema să le ascult. La final o lăudăm, piesele erau excepționale, iar ea aproape că plângea și mă întreba de ce nu i se mai difueaza piesele la radio, că mergea cu ele peste tot și toate posturile o refuzau. Îmi dau seama acum câte nedreptate ni s-a făcut în perioada aceea.

Țin minte că i-am spus Mădălinei Manole, după ce a născut, tristă și ea că nu mai era difuzată la radio: trebuie să murim ca să ne mai dea și pe noi la radio. Și am avut dreptate, după ce au murit piesele lor s-au difuzat în disperare” își amintește Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Auzi, așa o să fie si cand o să murim noi?”

Celebra cântăreață moare în seara zilei de 9 martie 2006, într-un accident rutier, pe drum de la Urziceni la București. Moare alături de Cristian Mărgescu, cu care trebuia să se căsătorească, și de copilul lor nenăscut. În 2007, la București, are loc prima ediție a Festivalului ‘Laura Stoica’, eveniment organizat de Alexandru, fratele artistei.

“Noi am mers împreună când a murit Teo de la Compact, am fost la Sala Palatului și era multă lume și Laura m-a întrebat: auzi, așa o să fie si când o să murim noi sau ne uită ăștia?

Și așa a fost și la moartea ei. A venit atât de multă lume, oameni care nu știau cine e Laura Stoica, dar auziseră de accidentul ei, au fost oameni din toate categoriile sociale”, declară Silvia Dumitrescu.