Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv

FCSB o întâlnește pe UTA în etapa a 14-a din SuperLiga. Campioana României trebuie să învingă neapărat pentru a putea spera în continuare la un loc de play-off. Roș-albaștrii au cedat în ultima rundă în fața lui Metaloglobus, iar Laura Vicol a transmis un mesaj tranșant pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Laura Vicol a venit la FCSB – UTA

FCSB a început foarte bine partida cu UTA. Roș-albaștrii au deschis scorul prin Bîrligea, în minutul 14, ca ulterior să mai puncteze prin Tănase și Cisotti, însă reușitele celor doi au fost anulate pe motiv de ofsaid.

Campioana en-titre nu s-a bucurat de o asistență foarte mare pe stadionul „Arena Națională”, publicul fiind nemulțumit de faptul că rezultatele favoriților nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor în acest sezon.

FANATIK a surprins-o în tribunele stadionului pe Laura Vicol. , însă

Laura Vicol, reacție virală după Metaloglobus – FCSB 2-1

Laura Vicol anunța încă de acum o săptămână că va fi prezentă la FCSB – UTA. La scurt timp după înfrângerea cu Metaloglobus, fosta deputată PSD se arăta extrem de dezamăgită de forma campioanei și mărturisea că partida cu arădenii va fi, dacă echipa nu se va ridica la nivelul din sezoanele trecute, ultima la care va asista.

„Am ținut mereu cu FCSB. E echipa care, pentru mine, a fost mereu Steaua — indiferent de nume, de scandaluri, de vremuri. Am trecut peste toate, am rămas acolo, în tribună sau în fața ecranului, cu inima strânsă și speranța vie.

Voi veni la meciul cu UTA Arad din respect pentru toți acești ani în care am fost mereu alături. Dar dacă va fi același comportament, va fi ultimul meci la care voi veni.

Ceva s-a frânt. Nu în înfrângeri — le pot înțelege. Poți pierde o luptă, două, trei… dar nu poți pierde mereu fără să mai vrei să lupți. Nu poți aștepta, resemnat, să fii umilit.

Înseamnă că ai ales să fii sclav și nu luptător. Când nu mai vrei să mai lupți, nu mai e despre fotbal. E despre demnitate! Nu pot condamna căderile.

Dar când taci în genunchi și uiți să mai ridici privirea, nu mai e fotbal, e rușine! În rest, duminică binecuvântată tuturor!”, a scris Laura Vicol pe contul ei personal de Facebook.