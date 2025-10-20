Laura Vicol îi dă ultimatum lui Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Ultimul meci la care voi veni”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă în etapa cu numărul 13 din Superliga României. Eșecul în fața nou-promovatei Metaloglobus a scos-o din minți până și pe Fosta deputată PSD chiar i-a dat un ultimatum omului de afaceri.

FCSB s-a făcut de râs cu nou-promovata Metaloglobus. Ce urmează pentru echipa lui Gigi Becali

Campioana României riscă să rateze play-off-ul în Superligă. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut, total surprinzător, cu 1-2 meciul de la Clinceni, în compania nou-promovatei Metaloglobus, iar fanii au luat foc. Pentru roș-albaștri urmează acum un duel de foc cu Bologna, în Europa League.

ADVERTISEMENT

Reacțiile acide ale fanilor FCSB nu au întârziat să apară după eșecul usturător de la Clinceni. Suporterii au criticat în termeni duri felul în care campioana României s-a prezentat în partida cu Metaloglobus și chiar au cerut demisia lui Elias Charalambous.

Laura Vicol, reacție virală după Metaloglobus – FCSB 2-1. Ultimatum pentru Gigi Becali

Printre vocile cele mai apăsate s-a numărat cea a Laurei Vicol. însă până și ea s-a săturat de insuccese și l-a avertizat pe Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Am ținut mereu cu FCSB. E echipa care, pentru mine, a fost mereu Steaua — indiferent de nume, de scandaluri, de vremuri. Am trecut peste toate, am rămas acolo, în tribună sau în fața ecranului, cu inima strânsă și speranța vie.

ADVERTISEMENT

Voi veni la meciul cu UTA Arad din respect pentru toți acești ani în care am fost mereu alături. Dar dacă va fi același comportament, va fi ultimul meci la care voi veni.

Ceva s-a frânt. Nu în înfrângeri — le pot înțelege. Poți pierde o luptă, două, trei… dar nu poți pierde mereu fără să mai vrei să lupți. Nu poți aștepta, resemnat, să fii umilit.

ADVERTISEMENT

Înseamnă că ai ales să fii sclav și nu luptător. Când nu mai vrei să mai lupți, nu mai e despre fotbal. E despre demnitate! Nu pot condamna căderile.

Dar când taci în genunchi și uiți să mai ridici privirea, nu mai e fotbal, e rușine! În rest, duminică binecuvântată tuturor!”, a scris Laura Vicol pe contul ei personal de Facebook.