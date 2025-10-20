Sport

Laura Vicol îi dă ultimatum lui Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Ultimul meci la care voi veni”

Reacție virală după Metaloglobus - FCSB! Laura Vicol nu îl iartă pe Gigi Becali. Mesajul postat de fosta deputată PSD. „Înseamnă că ai ales să fii sclav și nu luptător”.
Alex Bodnariu
20.10.2025 | 07:30
Laura Vicol ii da ultimatum lui Gigi Becali dupa Metaloglobus FCSB 21 Ultimul meci la care voi veni
Laurxa Vicol. foc și pară după Metaloglobus - FCSB 2-1
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă în etapa cu numărul 13 din Superliga României. Eșecul în fața nou-promovatei Metaloglobus a scos-o din minți până și pe Laura Vicol, una dintre fanele declarate ale echipei lui Gigi Becali. Fosta deputată PSD chiar i-a dat un ultimatum omului de afaceri.

FCSB s-a făcut de râs cu nou-promovata Metaloglobus. Ce urmează pentru echipa lui Gigi Becali

Campioana României riscă să rateze play-off-ul în Superligă. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut, total surprinzător, cu 1-2 meciul de la Clinceni, în compania nou-promovatei Metaloglobus, iar fanii au luat foc. Pentru roș-albaștri urmează acum un duel de foc cu Bologna, în Europa League.

ADVERTISEMENT

Reacțiile acide ale fanilor FCSB nu au întârziat să apară după eșecul usturător de la Clinceni. Suporterii au criticat în termeni duri felul în care campioana României s-a prezentat în partida cu Metaloglobus și chiar au cerut demisia lui Elias Charalambous.

Laura Vicol, reacție virală după Metaloglobus – FCSB 2-1. Ultimatum pentru Gigi Becali

Printre vocile cele mai apăsate s-a numărat cea a Laurei Vicol. Fosta membră a Camerei Deputaților din Parlamentul României este o mare susținătoare a celor de la FCSB, însă până și ea s-a săturat de insuccese și l-a avertizat pe Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

„Am ținut mereu cu FCSB. E echipa care, pentru mine, a fost mereu Steaua — indiferent de nume, de scandaluri, de vremuri. Am trecut peste toate, am rămas acolo, în tribună sau în fața ecranului, cu inima strânsă și speranța vie.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Voi veni la meciul cu UTA Arad din respect pentru toți acești ani în care am fost mereu alături. Dar dacă va fi același comportament, va fi ultimul meci la care voi veni.

Ceva s-a frânt. Nu în înfrângeri — le pot înțelege. Poți pierde o luptă, două, trei… dar nu poți pierde mereu fără să mai vrei să lupți. Nu poți aștepta, resemnat, să fii umilit.

ADVERTISEMENT

Înseamnă că ai ales să fii sclav și nu luptător. Când nu mai vrei să mai lupți, nu mai e despre fotbal. E despre demnitate! Nu pot condamna căderile.

Dar când taci în genunchi și uiți să mai ridici privirea, nu mai e fotbal, e rușine! În rest, duminică binecuvântată tuturor!”, a scris Laura Vicol pe contul ei personal de Facebook.

Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2...
Fanatik
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2 și inovațiile lui Gâlcă: „Ar fi și păcat să ne oprim acum, nu-i așa?”
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost...
Fanatik
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!”...
Fanatik
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!” Singurul jucător pe care l-a certat: „Greşeală mare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!