Laura Vicol, prezentă la FCSB – Aberdeen. Gestul surprinzător făcut față de Marian Ceaușescu. Video

Mare fană a campioanei României, Laura Vicol nu putea lipsi de la FCSB - Aberdeen. Ce s-a întâmplat când a dat nas în nas cu Marian Ceaușescu
Cristian Măciucă, Marian Popovici
28.08.2025 | 22:26
Laura Vicol prezenta la FCSB Aberdeen
Laura Vicol, prezentă la FCSB - Aberdeen. Cum l-a întâmpinat pe Marian Ceaușescu. FOTO: Fanatik

Laura Vicol (50 de ani), mare fană a celor de la FCSB, a fost pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen, returul din play-off-ul Europa League. La stadion, fosta membră a Camerei Deputaților din Parlamentul României a avut o întâlnire de gradul 0 cu activistul Marian Ceaușescu.

Laura Vicol, nelipsită de la meciurile celor de la FCSB

Laura Vicol s-a numărat printre cei aproximativ 35.000 de spectatori care au venit pe Arena Națională să o susțină pe FCSB în duelul cu Aberdeen. Fana de lux a roș-albaștrilor a atras toate privirile în zona VIP, acolo unde a stat alături de fiul ei, dar, înainte să intre pe stadion, s-a întâlnit cu activistul Marian Ceaușescu.

Reporterul FANATIK prezent pe cel mai mare stadion din țară la FCSB – Aberdeen a surprins momentul. Laura Vicol a făcut un gest de-a dreptul savuros, ea pupându-l pe Marian Ceaușescu.


Momentul în care Laura Vicol se întâlnește cu Marian Ceaușescu. FOTO: Fanatik

Laura Vicol, în „război” cu Florin Talpan: „De ce să mă jignești la modul grobian?”

Laura Vicol este o susținătoare atât de înfocată a FCSB-ului încât a purtat de-a lungul timpului și un război al declarațiilor cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua. 

Invitată la un podcast, Laura Vicol i-a bătut obrazul lui Florin Talpan, care a jignit-o pentru simplul fapt că e fană a campioanei României.

„FCSB (n. red.: echipa cu care ține), să nu îl mai deranjez, că iar îi stric somnul domnului Talpan, că am avut niște discuții în contradictoriu public pe care le-au preluat iar toți. I-am spus frumos ceva, pe urmă dânsul m-a jignit.

Se simt mai bărbați sau mai femei dacă jignesc? Mă jignesc la modul grobian. Argumentează, nu ești de acord cu mine, dar de ce să mă jignești la modul grobian? Talpan a zis nu știu ce, că Vicol asta…”, a povestit Laura Vicol, la Legende Urbane.

