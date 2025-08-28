Laura Vicol, prezentă la FCSB – Aberdeen. Gestul surprinzător făcut față de Marian Ceaușescu. Video

Laura Vicol (50 de ani), mare fană a celor de la FCSB, a fost pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen, returul din play-off-ul Europa League. La stadion, fosta membră a Camerei Deputaților din Parlamentul României a avut o întâlnire de gradul 0 cu activistul Marian Ceaușescu.
Laura Vicol s-a numărat printre cei aproximativ 35.000 de spectatori care au venit pe Arena Națională să o susțină pe FCSB în duelul cu Aberdeen. Fana de lux a roș-albaștrilor a atras toate privirile în zona VIP, acolo unde a stat alături de fiul ei, dar, înainte să intre pe stadion, s-a întâlnit cu activistul Marian Ceaușescu.
Reporterul FANATIK prezent pe cel mai mare stadion din țară la FCSB – Aberdeen a surprins momentul. Laura Vicol a făcut un gest de-a dreptul savuros, ea pupându-l pe Marian Ceaușescu.
Laura Vicol este o susținătoare atât de înfocată a FCSB-ului încât a purtat de-a lungul timpului și un război al declarațiilor cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua.
Invitată la un podcast, Laura Vicol i-a bătut obrazul lui Florin Talpan, care a jignit-o pentru simplul fapt că e fană a campioanei României.
„FCSB (n. red.: echipa cu care ține), să nu îl mai deranjez, că iar îi stric somnul domnului Talpan, că am avut niște discuții în contradictoriu public pe care le-au preluat iar toți. I-am spus frumos ceva, pe urmă dânsul m-a jignit.
Se simt mai bărbați sau mai femei dacă jignesc? Mă jignesc la modul grobian. Argumentează, nu ești de acord cu mine, dar de ce să mă jignești la modul grobian? Talpan a zis nu știu ce, că Vicol asta…”, a povestit Laura Vicol, la Legende Urbane.