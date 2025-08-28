Laura Vicol, prezentă la FCSB – Aberdeen. Gestul surprinzător făcut față de Marian Ceaușescu. Video

Laura Vicol (50 de ani), mare fană a celor de la FCSB, a fost pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen, returul din play-off-ul Europa League. a avut o întâlnire de gradul 0 cu activistul Marian Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

Laura Vicol, nelipsită de la meciurile celor de la FCSB

Laura Vicol s-a numărat printre cei aproximativ 35.000 de spectatori care au venit pe Arena Națională să o susțină pe FCSB în duelul cu Aberdeen. Fana de lux a roș-albaștrilor a atras toate privirile în zona VIP, acolo unde a stat alături de fiul ei, dar, înainte să intre pe stadion, s-a întâlnit cu activistul Marian Ceaușescu.

Reporterul FANATIK prezent pe cel mai mare stadion din țară la FCSB – Aberdeen a surprins momentul. Laura Vicol a făcut un gest de-a dreptul savuros, ea pupându-l pe Marian Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

Laura Vicol, în „război” cu Florin Talpan: „De ce să mă jignești la modul grobian?”

Laura Vicol este o susținătoare atât de înfocată a FCSB-ului încât a purtat de-a lungul timpului și

Invitată la un podcast, Laura Vicol i-a bătut obrazul lui Florin Talpan, care a jignit-o pentru simplul fapt că e fană a campioanei României.

ADVERTISEMENT

„FCSB (n. red.: echipa cu care ține), să nu îl mai deranjez, că iar îi stric somnul domnului Talpan, că am avut niște discuții în contradictoriu public pe care le-au preluat iar toți. I-am spus frumos ceva, pe urmă dânsul m-a jignit.

ADVERTISEMENT

Se simt mai bărbați sau mai femei dacă jignesc? Mă jignesc la modul grobian. Argumentează, nu ești de acord cu mine, dar de ce să mă jignești la modul grobian? Talpan a zis nu știu ce, că Vicol asta…”, a povestit Laura Vicol,