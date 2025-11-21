Sport

Laura Vicol, prezentă la un eveniment sportiv înainte de FCSB – Petrolul. Unde a atras toate privirile fana declarată a roș-albaștrilor

Laura Vicol a fost surprinsă la un eveniment sportiv înainte de FCSB - Petrolul. Fana roș-albaștrilor a atras toate privirile celor prezenți. De cine a fost însoțită avocata.
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
21.11.2025 | 20:37
Laura Vicol prezenta la un eveniment sportiv inainte de FCSB Petrolul Unde a atras toate privirile fana declarata a rosalbastrilor
Laura Vicol este o fană convinsă a evenimentelor sportive. După prezența constantă la meciurile FCSB-ului din SuperLiga, avocata a fost surprinsă la o gală profesionistă de box.

Laura Vicol, prezentă la o gală de box înainte de FCSB – Petrolul

Laura Vicol este o adevărată pasionată a sportului românesc. Fosta deputată PSD nu ratează nicio ocazie să arate că îi place mișcarea, iar acest lucru a fost demonstrat și la cea mai recentă gală de box.

Mai exact, este vorba despre „Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu”. Cunoscuta avocată a fost surprinsă de FANATIK alături de băiatul ei cel mai mic. Laura Vicol a urmărit cu atenție cum se desfășoară luptele sportivilor.

Fiind extrem de cunoscută în spațiul public, Laura Vicol a întors toate privirile celor prezenți în sală. Interesant este faptul că acest eveniment a avut loc cu o zi înainte de FCSB – Petrolul, meci la care, cel mai probabil, avocata se va afla în tribune.

Laura Vicol

Dorian Popa, ring announcer la Ultimate Boxing Game

Gala de box organizată de Theo Zeciu a fost presărată și cu alte momente speciale, pe lângă meciurile de box care se anunțau deja incendiare. Theo Zeciu a decis să îl aducă în ring, în calitate de announcer, pe nimeni altul decât pe Dorian Popa (37 de ani).

Show-ul Ultimate Boxing Game a avut și un program artistic de neratat. Trapper-ul Sami G a susținut un concert în Sala Polivalentă din București.

Florian Andrei, meci important în fața lui Carlos Jesus Gallego Montijo

Florian Andrei îl va întâlni în ring pe mexicanul Carlos Jesus Gallego Montijo (27 de ani), într-o confruntare care fusese inițial programată pentru luna iunie. Meciul se va desfășura pe parcursul a patru runde și are o semnificație aparte pentru sportivul român.

„Mă simt foarte pregătit pentru acest meci, deși nu a fost plănuit în calendarul meu competițional de anul acesta, sunt într-o continuă pregătire de câteva luni. Am un adversar din Mexic, pe care l-am studiat bine și sunt convins că vom face un meci puternic din care sunt sigur că voi ieși învingător.

Sunt mândru că pot reprezenta Sălajul la cel mai înalt nivel și abia aștept să urc din nou în ringul de box. Sper ca anul viitor să atac din nou un titlu important în boxul profesionist și mi-aș dori și să debutez în kickboxing-ul profesionist, prima mea dragoste”, a declarat Florian Andrei, în exclusivitate pentru FANATIK.

