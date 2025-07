Război total. Laura Vicol explodează și îl acuză pe Florin Talpan de obsesie periculoasă: „Îl mână o ambiție bolnavă”

Laura Vicol nu-l uită pe Florin Talpan și vine cu noi declarații legate de conflictul pe care l-a avut cu ”dușmanul lui Gigi Becali”, știut fiind faptul că avocata este fană FCSB, iar pentru ea Steaua e reprezentată de echipa latifundiarului din Pipera.

Laura Vicol, o nouă replică în scandalul cu Florin Talpan. Avocata nu s-a abținut deloc

Laura Vicol a declarat, în cadrul unui podcast, că nu înțelege de ce fostul ofițer jurist al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a recurs la jigniri în ceea ce o privește doar pentru faptul că e fană FCSB, aparent.

Avocata care figurează în dosarul Nordis, chiar nevasta patronului concernului imobiliar, a spus că bărbații care jignesc nu sunt cu nimic mai presus sau mai bărbați, lucru valabil și în cazul femeilor care insultă.

Laura Vicol a spus că nu a înțeles adversitatea lui Talpan la adresa ei și, de asemenea, că îi dorește multă sănătate. Despre disputa asupra mărcii „Steaua”, fosta parlamentară nu a vrut să se pronunțe în niciun fel.

„FCSB (n. red.: echipa cu care ține), să nu îl mai deranjez, că iar îi stric somnul domnului Talpan, că am avut niște discuții în contradictoriu public pe care le-au preluat iar toți. I-am spus frumos ceva, pe urmă dânsul m-a jignit. Se simt mai bărbați sau mai femei dacă jignesc? Mă jignesc la modul grobian. Argumentează, nu ești de acord cu mine, dar de ce să mă jignești la modul grobian? Talpan a zis nu știu ce, că Vicol asta…”, a povestit Laura Vicol,

De unde a pornit circul dintre cei doi și ce și-au spus

dintre Laura Vicol și Florin Talpan? Ei bine, cearta dintre cei doi nu a fost față în față, ci pe Facebook, acolo unde blondina postează des poze cu echipa ei preferată, fiind o microbistă înrăită. Talpan i-a atras atenția că nu respectă decizia instanței referitoare la folosirea mărcii „Steaua”, întrebându-se dacă așa a respectat legile și cât a fost șefă de comisie juridică în Parlament.

Scânteia a fost aprinsă în urma deciziei instanței de la începutul acestei luni, în care se prevede faptul că FCSB, echipa lui , nu are niciun drept asupra palmaresului Stelei. Vicol a comentat în calitate de susținătoarea a clubului de fotbal, iar Talpan a taxat-o imediat. Avocata a spus că FCSB este adevăratul succesor de suflet al Stelei, iar juristul de la CSA Steaua i-a amintit că în țara asta justiția trebuie respectată fie că unora le convine sau nu.

„Este nu doar un derapaj de la etica profesiei de avocat, ci și o sfidare a principiilor statului de drept. Nu mă interesează ce credeți sau ce păreri aveți legate de prietenii dvs. Legea nu se aplică în funcție de simpatii populare, ci în baza unei ordini juridice consfințite”, a spus Talpan, în exclusivitate pentru FANATIK, acum câteva săptămâni.

Cine e în spatele lui Talpan

Vicol a mai fost întrebată în podcastul unde a vorbit despre conflictul cu Talpan cine crede că e în spatele fostului ofițer. Femeia a declarat că nu crede că ar fi cineva cu greutate în spatele lui, spunând despre că este un om care a urmărit o obsesie până la capăt.

„Eu nu cred că în spatele lui e cineva. Îl mână o ambiție bolnavă, nu știu dacă pentru o recunoaștere a muncii lui, pentru că omul ăsta face asta de ani buni, a făcut o obsesie. Nu mă pronunț nici eu asupra subiectului. Să vă feriți de oamenii obsedați toată viața. Am destui, pot să fac o listă. În aceste obsesii pe care și le dezvoltă dau naștere monștrilor. Se ajunge la niște reacții radicale pe care chiar le pot cataloga extremiste. I-am răspuns, i le-am zis, m-am răcorit. El o mai fi vărsat venin, s-o fi înecat, ce-o mai fi făcut. Eu am spus ce am avut de spus, să fie sănătos”, a adăugat Laura Vicol.

Nu doar Talpan e pe lista neagră a Laurei Vicol, ci și Florin Roman. Avocata spune că l-a șters de sânge la nas după răfuiala cu Dan Vîlceanu din Parlament

Laura Vicol a trecut în revistă și neînțelegerile dintre ea și Florin Roman de la PNL. Vedeta a fost martora bătăii dintre cei doi membri PNL, ba chiar spune că a încercat să îl consoleze pe Roman. Tot ea spune că acum, privind în urmă, nu prea mai crede că a fost lovit de Vîlceanu, după experiența neplăcută pe care a avut-o din cauza lui.

Și aici ne referim la faptul că Florin Roman este cel care a promovat ideea că Laura Vicol, în calitate de șefă a comisiei juridice, ar fi încercat să treacă o lege cu dedicație pentru firma Nordis, a soțului ei.

„Nu am ascuns nicio lege”

„În dosarul pe care i l-am pregătit domnului Roman, pe care l-am șters de sânge la nas, cred că și-a provocat și anumite lovituri singur, dacă mă gândesc mai bine acum… Eu nu am văzut bătaia cu Vîlceanu, nu știu dacă s-a bătut sau nu, că el minte foarte mult. Am cerut adresă oficială. E vorba despre un proiect de lege din 2019. Eu în 2019 nu eram politician, eram doar avocat. În 2020 intru în politică, până în 2021 am fost în opoziție, președintele comisiei juridice era un membru USR.

Până în 2021, dacă era așa mare disperare cu acest proiect de lege ar fi trecut, nu? Din 2021, de când ajung președintele comisiei juridice, nimeni nu mi-a cerut să pun acest proiect pe ordinea de zi. Ok, eram președinte, dar aveam un singur vot. Ne strângeam toți, am depus inclusiv capturi foto de la mesajele de Whatsapp de pe grupul comisiei. Inițiativa a avut-o PNL. Nimeni, niciodată nu a cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi. Mi-am dat demisia, pentru că mi s-a părut că e total deplasat ca toată munca să fie întinată de mizeria mincinoasă. Am plecat și a venit alt președinte.

De la Roman a plecat toată mizeria rostogolită și preluată de toată lumea. Nimeni nu m-a sunat două luni să mă întrebe dacă e ceva adevărat. S-a rostogolit minciuna spusă de Roman, că am ascuns eu legea. Nu am ascuns nicio lege. Niciodată comisia nu a trecut cu acordul meu vreo lege imobiliară care să favorizeze Nordis. I-am adus gheață din birou, se făcuse cerc în jurul lui. M-am dus la un deputat AUR, pentru că îl filma. I-am zis să nu îl filmeze, că are și omu acasă nevastă, copii”, a povestit, pe larg, Laura Vicol, întreaga nebunie.

Câți bani face Laura Vicol din avocatură

În final, invitata lui Mihai Belu din podcastul de pe YouTube a răspuns și celor care au luat-o în vizor pentru gențile scumpe și hainele de lux pe care le poartă. Vicol a zis că își permite achiziții piperate deoarece câștigă bine din avocatură. Pe fiecare fază procesuală, în unele dosare, primește câte 15.000 de euro!

„Eu am onorarii de 15.000 de euro pe fază procesual-penală, adică îmi permit. Urmărirea 15.000, fondul 15.000, eu câștig bani. E normal să îmi cumpăr și genți. Bine, acuma că am trei copii, nu mai îmi iau atâtea”, a încheiat avocata.