Laura Vicol, reacție neașteptată la zvonul că a divorțat de soțul ei! Ce spune despre nunta ”fake” cu Sorin Grindeanu: „SG, bine că nu e CG”. Exclusiv

Laura Vicol reacționează, în exclusivitate pentru FANATIK, la zvonul cum că ar fi divorțat de Vladimir Ciorbă și ar pregăti o nuntă în secret cu Sorin Grindeanu!

Laura Vicol, reacție în exclusivitate despre zvonul că a divorțat și nunta falsă cu Sorin Grindeanu

Informația care a circulat în spațiul public despre viața personală a avocatei, fostă deputată în Parlamentul României, s-a rostogolit în mediul virtual în ultimele ore, însă nimic din ce s-a spus nu stă în picioare.

ADVERTISEMENT

Laura Vicol este extrem de revoltată pentru afirmațiile făcute despre viața ei personală și se întreabă cine ar vrea să îi facă rău. Dacă în dosarul Nordis ar fi bănuit că reținerea ei ar fi jucat un rol în campania electorală, încercând să se facă niște legături cu fostul candidat la președinție, Marcel Ciolacu, avocata spune acum că nu mai înțelege pe cine deranjează.

Dincolo de asta, Vicol ne-a mai zis că este extrem de iritată, deoarece copiii ei au ajuns să o întrebe dacă a divorțat, lucru pe care ea îl consideră inadmisibil. În ciuda acestei situații, Laura Vicol devine ironică cu privire la o posibilă nuntă și spune că se bucură că s-a zis că se mărită cu SG ( ), și nu cu CG ( ). Totodată, ex-deputata spune, la fel de ironic, că intenționează să plece în Miami cu o persoană ”misterioasă”, alta decât Sorin Grindeanu, persoană cu care ar avea în plan o altă nuntă, după ce va divorța de Grindeanu.

ADVERTISEMENT

„E clar că în acest moment ținta sunt eu”

„E o gogomănie mizerabilă, mai mare decât Casa Poporului! Cum, eu, mamă de trei copii, ieșită din arest după zece zile aș fi divorțat în secret și că am o relație cu domnul Grindeanu? E de noaptea minții! Stau și mă întreb ce s-ar mai putea inventa despre mine. Am înțeles că numele meu vinde, că a trebuit să fiu folosită într-o campanie prezidențială, dar acum care e scopul? Nu mai deranjez pe nimeni

. E clar că în acest moment ținta sunt eu. Și acum stau și mă întreb dacă nu cumva am fost țintă de la început, dacă atât de mult am deranjat niște grupuri de interese cât am fost deputată, prin activitatea mea corectă și și-au dorit cu tot morțișul să mă scoată afară? Altfel nu înțeleg”, a declarat Laura Vicol, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Apoi, Laura spune că este dezamăgită de anumite persoane din media, în care a avut încredere și pe care le-a respectat, ba chiar i-au fost prieteni. Apoi, avocata ne-a mai zis că e bucuroasă că pruncii ei au fost feriți de bullying, la școală, după ce numele ei a devenit subiect de breaking news seară de seară la televiziunile de știri.

ADVERTISEMENT

Laura Vicol: „Păi au ajuns copiii să mă întrebe acasă dacă am divorțat”

„De ce toate informațiile sunt pe surse? Să se vină cu sursele. Să se arate un act notarial, nu știu, orice că aș fi divorțat. Dacă am divorțat, vino cu un capăt de probă, cu o declarație de la notar. Păi au ajuns copiii să mă întrebe acasă dacă am divorțat de Vladimir?

Copiii mei, mulțumesc lui Dumnezeu, n-au avut parte de bullying nici când am fost reținută și arestată. Și azi părinții îmi scriu mesaje de încurajare. Nu se poate așa ceva. Copiii mei au colegi de școală, toți citesc presa. Cum să fiu denigrată în halul ăsta? Cred că s-a văzut în toate pozele de la instanță că sunt o femeie iubită, că îmi iubesc soțul. E exclus așa ceva”, ne-a mai spus Laura Vicol.

„I-am scris mesaj că mă mărit cu SG. Bine că nu este CG”

a glumit, în continuare, pe seama zvonurilor despre viața ei amoroasă, încercând să facă haz de necaz pentru a trece mai ușor peste acest episod.

„Prietena mea a avut o reacție fantastică, i-am trimis un mesaj scris că mă mărit în octombrie cu SG. Iar ea mi-a trimis mesaj: păi bine că nu este CG. Ideea este că eu acuma plec prin Miami cu cineva. Am pus pe Facebook, să ghicească lumea că organizez în următoarea perioadă nuntă în decembrie după ce divorțez de ăsta cu care mă mărit în octombrie.

E urât, ți-am spus, mi se pare mizerabil. Și libertatea de exprimare are o limită. Înțeleg că vinde treaba asta. Dar sunt niște lucruri ieftine și ordinare”, a încheiat Laura Vicol, pentru FANATIK.