Laurențiu Baranga a recunoscut că și-a falsificat diploma de Bac: „Am avut un moment de scăpare”

Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a recunoscut în fața procurorilor că și-a falsificat diploma de bacalaureat.

Mărturia a fost făcută după încheierea de ședință a Judecătoriei Sectorului 5, conform g4media.ro.

Acesta a declarat că falsificarea diplomei de Bacalaureat a fost „un moment de scăpare”.

Laurențiu Baranga își cere scuze față de instituțiile cărora le-a cauzat probleme

„Cu privire la acuzațiile aduse declar faptul că a existat un moment în viața mea când am avut un moment de scăpare, luând o decizie neinspirată, constând în aceea că prin intermediul unei persoane al cărei nume nu mi-l amintesc am reușit să obțin o diplomă de bacalaureat din care să rezulte că am urmat cursurile liceale și am obținut diploma de bacalaureat. Menționez că acea persoană m-a asigurat de faptul că obținerea diplomei de bacalaureat va fi legală, întrucât urmasem cursurile liceale de 2 ani și o școală profesională. Nu am urmat cursuri liceale de 4 ani la liceul …, așa cum reiese din diploma aflată la dosarul cauzei. Nu am dorit să induc în eroare instituțiile de învățământ cu care am avut relații contractuale, deoarece celelalte diplome dobândite ulterior sunt obținute pe merit. De asemenea sunt de acord să fac toate demersurile necesare pentru a acoperi prejudiciul cauzat în cauză”, a arătat Baranga în declarația de inculpat.

În plus, fostul șef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor arată că este de acord cu plata prejudiciului de 640.000 de lei.

Baranga, care după falsificarea diplomei de bacalaureat a acumulat numeroase titluri și diplome, inclusiv doctor al Universității Valahia din Târgoviște și cursant la Colegiul Național de Apărare, ARACIS, Colegiul Național de Afaceri Interne, și-a cerut scuze instituțiilor „cărora le-a creat un prejudiciu de imagine”.

„La data de 10 octombrie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice-I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, efectuează o percheziție domiciliară, în municipiul Râmnicu Vâlcea”, scrie Poliția Română.

„Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate și care ulterior au fost desființate de către instanțele judecătorești competente”, se mai arată în comunicatul de presă.